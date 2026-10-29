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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:15

Machado dice que su regreso a Venezuela fue "autónomo" y organizado por su equipo

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Caracas, 29 oct (EFE).- La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, dijo este jueves que su regreso a Venezuela fue "estrictamente autónomo" y organizado por un equipo "altamente competente", sin ofrecer detalles de cómo ingresó finalmente al país tras las denuncias de supuesto impedimento que hizo en semanas anteriores.

Por EFE
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"Yo logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente, altamente calificado, muchas personas ayudaron dentro y fuera del país. Fue algo estrictamente autónomo, completamente organizado por nuestros equipos", indicó Machado al ser preguntada al respecto durante su primera rueda de prensa tras su regreso a Venezuela.

La opositora dijo que logró "aprender" de sus siete intentos frustrados para regresar e indicó que las autoridades no "vieron venir" la fecha de su retorno.

Machado reapareció el domingo en una iglesia católica del estado Lara (oeste), minutos después de anunciar en sus redes sociales que se encontraba en el país. Antes, había denunciado unos siete intentos fallidos para su ingreso en medio de supuestos impedimentos de las autoridades.

La líder salió de Venezuela en diciembre pasado con destino a Oslo para recibir el galardón del Nobel y antes estuvo diez meses en la clandestinidad en un intento por evitar ser detenida por sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar el detalle de la votación.

Sin embargo, la oposición liderada por Machado aseguró que la victoria la obtuvo su candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

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