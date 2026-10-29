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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:45

María Corina Machado: La transición democrática en Venezuela "es irreversible"

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Caracas, 29 oct (EFE).- La líder opositora María Corina Machado afirmó este jueves que la transición política en Venezuela "es irreversible", al tiempo que sostuvo que estos tres días transcurridos desde su regreso al país el pasado domingo evidencian que el plan de tres fases propuesto por EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro en enero continúa avanzando.

Por EFE
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"La transición democrática es irreversible", dijo Machado en su primer encuentro con medios de comunicación tras su regreso al país, después de permanecer diez meses en el extranjero.

La opositora aseguró también que su "presencia en Venezuela demuestra que la transición avanza" y agradeció a la Administración de Donald Trump por haber abierto la "compuerta de la libertad" en el país caribeño.

"Gracias a (...) su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad que va a permitir que Venezuela avance en una transición democrática y que consolidemos a nuestro país como el mayor aliado que Estados Unidos habrá tenido en la región", declaró desde las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Asimismo, consideró que los plazos para la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela ya han quedado claros, luego de que el lunes un funcionario del Departamento de Estado dijera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante el cargo en 2027.

"El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país, ha dejado claro también lo que ha ocurrido en estos días, que la transición democrática es irreversible y también estamos aquí para asegurarnos que sea organizada y pacífica", remarcó.

Machado, que volvió a Venezuela tras al menos siete intentos frustrados por supuestos impedimentos, encabezó el domingo una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas, la capital.

Desde entonces, la dirigente de la formación Vente Venezuela se ha reunido con miembros de su partido, familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

La víspera, Machado visitó el estado de La Guaira y conversó con los supervivientes del doble terremoto que afectó a esta zona costera en junio pasado y dejó más de 6.000 muertos, según cifras oficiales.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar un presunto fraude en las presidenciales, y con base en copias de las actas recabadas por testigos de mesa.

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