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Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:25

Más de 3.500 alumnos reciben formación ambiental en el Lago de Atitlán de Guatemala

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Sololá (Guatemala), 29 oct (EFE).- El programa ‘Educando para Conservar’, liderado por la Asociación Amigos del Lago de Atitlán (AALA), concluyó su ciclo 2026 con actividades de formación ambiental dirigidas a 3.514 estudiantes y 171 docentes y directores de 50 centros educativos del oeste de Guatemala.

Por EFE
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“No queremos solamente que las nuevas generaciones conozcan el ambiente, queremos también que lo valoren, lo respeten y se sientan capaces de contribuir a su protección”, afirmó la directora de la AALA, Anna D’Apolito, en el evento de clausura del ciclo formativo.

El proyecto, desarrollado desde 2016 y que ha llegado a 17 de los 19 municipios del departamento (provincia) de Sololá, se basa en una filosofía que la asociación resume así: “si me enseñan aprendo, si aprendo conozco, si conozco lo valoro y si lo valoro lo conservo”.

De esta manera, la iniciativa de la AALA busca fortalecer el conocimiento y el compromiso ambiental en la cuenca del lago de Atitlán, además de proteger los recursos naturales y culturales de una de las regiones más turísticas del país centroamericano, según explicó el organismo en un comunicado.

“Un joven que planta un arbolito, alguien que mira o que siembra esa mata de tul (...), eso cambia, porque son ya partícipes de lo que la naturaleza nos puede sorprender”, señaló en la clausura la encargada del monitoreo y la evaluación del programa, María Luz Sandoval.

Durante el ciclo de 2026, los participantes recibieron formación en siete temas ambientales: medio ambiente, bosques, agua y cuencas hidrográficas, suelo, saneamiento ambiental, conservación de bienes y servicios ambientales, y valoración de los recursos naturales y culturales.

Las actividades incluyeron 25 campañas de reforestación, en las que se plantaron 10.000 árboles; 27 campañas de limpieza, 10 jornadas de siembra de tul en las orillas del Lago de Atitlán, 17 ferias ambientales, cinco murales educativos, ocho huertos escolares, 25 giras educativas y dos ciclos de diplomado para 135 jóvenes.

De esos ciclos de diplomado, surgieron ocho iniciativas ambientales y, entre ellas, cuatro resultaron beneficiadas con un capital semilla en los municipios de San Lucas Tolimán, San Andrés Semetabaj, San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán.

“Creo que, para toda Guatemala y para el Lago de Atitlán, es una semilla que estamos sembrando y (agradecemos) también que otras organizaciones a nivel de país le apuesten a esos cambios”, agregó la directora D’Apolito.

Tras ocho ediciones del programa ‘Educando para Conservar’, la AALA señala que la iniciativa ha llegado a 300 centros educativos y beneficiado a aproximadamente 21.620 estudiantes, 928 docentes y 1.550 padres y madres de familia.

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