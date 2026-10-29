ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:30

Meloni lamenta el accidente mortal de un helicóptero italiano en Bosnia

Imagen sin descripción

Roma, 29 oct (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lamentó este jueves el accidente mortal de un helicóptero militar italiano de la Fuerza Operativa Rápida Europea (EUFOR) en el noreste de Bosnia-Herzegovina.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La noticia del trágico accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero italiano de EUFOR en Bosnia y Herzegovina es motivo de profundo dolor", dijo la mandataria en un comunicado.

Y agregó: "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas aquellas personas que, comprometidas con la misión por la paz y la estabilidad de la región, están viviendo horas de angustia. A todos ellos les expreso mi más sincera solidaridad, así como la del Gobierno italiano".

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, y al menos tres personas han fallecido, según ha informado la televisión pública de ese país balcánico, Federalna.

El Ministerio de Defensa italiano ha confirmado en un comunicado de que el helicóptero pertenecía al Ejército de este país y que se trataba de un aparato CH-47 Chinook.

Los medios avanzan que hay tres víctimas mortales, de nacionalidad italiana, aunque el Ministerio italiano no lo ha confirmado "a la espera de recibir informaciones más precisas".

"Esta tarde, en Bosnia-Herzegovina, un helicóptero italiano CH-47 que participaba en la operación EUFOR Althea se ha estrellado por causas que todavía se están investigando. Los equipos de rescate han intervenido de inmediato. Aún no es posible hacer más declaraciones, a la espera de recibir información más precisa, especialmente sobre el estado de salud del personal a bordo", reza la nota ministerial.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también ha lamentado esta "desgracia terrible" y ha pedido una oración por "nuestros caídos y nuestros heridos en el cumplimiento del deber", ha escrito en la red social X.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.

Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia, y contribuir a la seguridad y estabilidad del país.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar