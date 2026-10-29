Meloni lamenta el accidente mortal de un helicóptero italiano en Bosnia

"La noticia del trágico accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero italiano de EUFOR en Bosnia y Herzegovina es motivo de profundo dolor", dijo la mandataria en un comunicado.

Y agregó: "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas aquellas personas que, comprometidas con la misión por la paz y la estabilidad de la región, están viviendo horas de angustia. A todos ellos les expreso mi más sincera solidaridad, así como la del Gobierno italiano".

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, y al menos tres personas han fallecido, según ha informado la televisión pública de ese país balcánico, Federalna.

El Ministerio de Defensa italiano ha confirmado en un comunicado de que el helicóptero pertenecía al Ejército de este país y que se trataba de un aparato CH-47 Chinook.

Los medios avanzan que hay tres víctimas mortales, de nacionalidad italiana, aunque el Ministerio italiano no lo ha confirmado "a la espera de recibir informaciones más precisas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta tarde, en Bosnia-Herzegovina, un helicóptero italiano CH-47 que participaba en la operación EUFOR Althea se ha estrellado por causas que todavía se están investigando. Los equipos de rescate han intervenido de inmediato. Aún no es posible hacer más declaraciones, a la espera de recibir información más precisa, especialmente sobre el estado de salud del personal a bordo", reza la nota ministerial.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también ha lamentado esta "desgracia terrible" y ha pedido una oración por "nuestros caídos y nuestros heridos en el cumplimiento del deber", ha escrito en la red social X.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.

Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia, y contribuir a la seguridad y estabilidad del país.