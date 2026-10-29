México detiene a tres operadores de narcotráfico vinculados a Carteles Unidos en Michoacán

La detención de los tres hombres, identificados por las autoridades por sus alias Lioba, Negrito y Nando, se realizó durante el cateo coordinado a tres inmuebles en la localidad de Coahuayana de Hidalgo, un punto limítrofe entre Michoacán y Colima, donde contaban con órdenes judiciales de aprehensión previas por homicidio, secuestro y extorsión contra empresarios locales.

De acuerdo con informes de las corporaciones federales y estatales, Los Pichilinguillos mantenían el control de un corredor marítimo en la franja costera de Aquila, entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua.

Las costas del Pacífico en Michoacán son una zona estratégica utilizada como centro logístico para el desembarco de cargamentos de droga procedentes de Centro y Suramérica.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil de Michoacán, quienes reportaron que las capturas se realizaron sin que se registraran disparos.

Tras el despliegue en la costa, los tres sospechosos fueron trasladados bajo custodia a Ciudad de México para quedar a disposición del Ministerio Público federal y determinar su situación jurídica.

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El desmantelamiento de esta facción se suma a recientes operativos de las fuerzas federales contra objetivos prioritarios en la región del Pacífico, enfocados en neutralizar las cadenas de suministro marítimo y desarticular laboratorios clandestinos de producción de droga.

Las detenciones se dan en un contexto de exigencia de Washington a México de frenar el tráfico de estupefacientes transnacionales hacia su territorio, un punto de fricción bilateral que ha impulsado los operativos de las fuerzas federales contra las rutas marítimas de entrada de droga procedentes del sur del continente.