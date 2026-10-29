ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:45

México detiene a tres operadores de narcotráfico vinculados a Carteles Unidos en Michoacán

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Fuerzas de seguridad mexicanas capturaron en el estado de Michoacán (oeste) a tres presuntos líderes de la facción criminal Los Pichilinguillos, vinculada a la organización Carteles Unidos y dedicada al trasiego marítimo de cocaína hacia diversos puntos del país y Estados Unidos, informaron este jueves fuentes de seguridad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La detención de los tres hombres, identificados por las autoridades por sus alias Lioba, Negrito y Nando, se realizó durante el cateo coordinado a tres inmuebles en la localidad de Coahuayana de Hidalgo, un punto limítrofe entre Michoacán y Colima, donde contaban con órdenes judiciales de aprehensión previas por homicidio, secuestro y extorsión contra empresarios locales.

De acuerdo con informes de las corporaciones federales y estatales, Los Pichilinguillos mantenían el control de un corredor marítimo en la franja costera de Aquila, entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua.

Las costas del Pacífico en Michoacán son una zona estratégica utilizada como centro logístico para el desembarco de cargamentos de droga procedentes de Centro y Suramérica.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil de Michoacán, quienes reportaron que las capturas se realizaron sin que se registraran disparos.

Tras el despliegue en la costa, los tres sospechosos fueron trasladados bajo custodia a Ciudad de México para quedar a disposición del Ministerio Público federal y determinar su situación jurídica.

El desmantelamiento de esta facción se suma a recientes operativos de las fuerzas federales contra objetivos prioritarios en la región del Pacífico, enfocados en neutralizar las cadenas de suministro marítimo y desarticular laboratorios clandestinos de producción de droga.

Las detenciones se dan en un contexto de exigencia de Washington a México de frenar el tráfico de estupefacientes transnacionales hacia su territorio, un punto de fricción bilateral que ha impulsado los operativos de las fuerzas federales contra las rutas marítimas de entrada de droga procedentes del sur del continente.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar