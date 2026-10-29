Microsoft ve en la IA una oportunidad de crecimiento para México

La directora general de Microsoft México, Ivonne Mejía, sostuvo ante medios que el país tiene “una ventana espectacular para seguir creciendo siempre con las personas en el centro”, durante una intervención sobre los desafíos de incorporar esta tecnología a las organizaciones en el marco de su ‘Frontier Tour’ en la capital mexicana.

Añadió que las empresas deben identificar primero qué procesos pueden transformar para generar valor en áreas como suministro, finanzas, calidad o ventas, y evitar intentar modificar toda su operación simultáneamente.

“No se trata de transformarlos todos al mismo tiempo”, señaló Mejía.

Explicó que el reto consiste en sostener y extender los beneficios de una aplicación exitosa, lo que exige replantear el liderazgo, la organización del trabajo y la forma de medir los resultados.

La directiva también destacó la calidad de los datos, la ciberseguridad y las reglas para gestionar la información como condiciones para generar confianza, especialmente cuando las empresas incorporan datos sensibles a estas herramientas.

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Ese potencial se enmarca en una adopción de IA generativa que alcanza al 21,4 % de la población mexicana de entre 16 y 64 años, según el estudio AI Diffusion de Microsoft presentado por Andrés Rengifo.

La cifra, correspondiente al segundo trimestre de 2026, supera el promedio latinoamericano del 19,1 % y el mundial del 18,8 %, aunque permanece por debajo de Costa Rica, con un 29,7 %, y Colombia, con un 25,9 %.

Rengifo explicó que el estudio utiliza telemetría anonimizada para estimar el uso de esta tecnología y también sostuvo que extender su adopción representa una oportunidad de crecimiento económico.

Por otra parte, en materia de infraestructura, Microsoft destacó su región de centros de datos México Central, en Querétaro, en operación desde mayo de 2024.

Rodrigo Leal, director de Operación de Centros de Datos de México Central, afirmó que Microsoft repuso mediante proyectos hídricos 1.119 millones de litros de agua en Querétaro, en el centro del país, entre julio de 2024 y junio de 2025, unas 59 veces el volumen retirado, de 19 millones.

Explicó que sus instalaciones utilizan agua para enfriamiento durante menos del 15 % del año y cuentan con conexiones eléctricas a base de energías renovables, financiadas por la compañía, que también invierte en fortalecer la red de la región.

A escala global, Microsoft reportó haber igualado el 100 % de su consumo eléctrico anual con energía renovable y una eficiencia hídrica promedio de 0,27 litros por kilovatio hora, un 25 % menor que su referencia de 2022.