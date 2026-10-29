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Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:30

Milei felicita a Netanyahu por resultado electoral y ratifica alianza Argentina-Israel

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, felicitó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el resultado electoral de su partido, el Likud, que se convirtió en la fuerza más votada en los comicios del pasado martes, y ratificó la alianza estratégica entre ambos países.

Por EFE
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"Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud que volvió a ser la primera fuerza en Israel", escribió Mile en un mensaje publicado en la red social X, donde destacó la "fortaleza" del liderazgo del mandatario israelí frente a las encuestas y las previsiones electorales.

"La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", agregó el presidente argentino.

El mensaje se publicó en medio de la incertidumbre sobre la formación del próximo Gobierno israelí y de la controversia por las denuncias de presuntas irregularidades electorales formuladas por el Likud, que la Policía israelí considera carentes de pruebas.

Con casi el 100 % de los votos escrutados, el partido de Netanyahu obtuvo 27 escaños, frente a los 21 del principal partido opositor, Yashar, liderado por Gadi Eisenkot. Sin embargo, el bloque del primer ministro suma 53 diputados, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Desde su llegada a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023, Milei ha mantenido un firme respaldo político a Israel y una estrecha relación con Netanyahu.

Durante su visita a Israel en 2024, el mandatario argentino expresó su apoyo a la liberación de los rehenes capturados por Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, respaldó el derecho israelí a defenderse y anunció su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

El mensaje de Milei dista de su actitud en los últimos días frente a la victoria electoral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ni el mandatario argentino ni la Cancillería felicitaron o reconocieron públicamente la victoria electoral de Lula y el Gobierno argentino habría colaborado con la fuga de Brasil del senador Flávio Bolsonaro, derrotado en los comicios, sobre quien pesaba una prohibición judicial de salir del país.

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