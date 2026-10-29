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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:40

Miles de líderes tribales de Yemen firman código de honor para proteger civiles en guerra

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Ginebra, 29 oct (EFE).- Casi 5.000 líderes tribales de Yemen se han comprometido a reducir el impacto en la población yemení de la guerra en el país, al lanzar este jueves en Suiza, con un centenar de esos líderes presentes, el Código de Honor Tribal Yemení para la Protección de Civiles.

Por EFE
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Los civiles han sufrido fuertemente por la guerra que empezó hace más de diez años en Yemen, tras el alzamiento contra el gobierno de los rebeldes hutíes respaldados por Irán, y que tras algunos años de calma relativa volvió a estallar hace unos meses, extendiendo la violencia más allá de las fronteras de este país.

Este conflicto se ha sumado al de Irán como factor de desestabilización en Oriente Medio, en particular después de que los rebeldes hutíes obstaculizaran el tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb, una importante ruta comercial.

La iniciativa del Código de Honor ha requerido dos años de consultas y negociaciones -auspiciadas por los gobiernos de Suiza, de Países Bajos y la fundación internacional para la paz DCAF- en las que por primera vez se pudo reunir a todos los líderes tribales de distintas zonas y facciones de todo Yemen para elaborar juntos este pacto, presentado oficialmente este jueves en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Para poder participar en el acto, los líderes presentes -incluidos muchos de tribus que se encuentran en zonas bajo control de los hutíes- tuvieron que atravesar líneas del frente y superar numerosas dificultades, según relataron.

En declaraciones a EFE, la directora de DCAF, Nathalie Chuard, dijo que el lanzamiento del Código de Honor Tribal ha sido una forma en que los propios yemeníes han querido decir "que la protección de los civiles, su vida y su dignidad son importantes, aunque este solo es el comienzo, porque ahora pasamos al momento de su aplicación".

Confió en que esto será posible porque "tenemos a miles de líderes apoyando este código, que en el fondo lo que hace es reavivar las tradiciones y prácticas que ya existían en Yemen sobre la protección de los civiles. Estamos ante un momento de solidaridad y responsabilidad compartida".

Suiza, Países Bajos y la fundación DCAF, cuyos expertos trabajaron en el terreno para hacer posible el diálogo entre los líderes tribales, insistieron en que ésta no es una iniciativa política, sino el resultado de la voluntad expresada por los propios yemeníes, en un proceso para el cual se les brindó apoyo, pero que ellos mismos condujeron.

Este Código de Conducta no es algo totalmente nuevo, puesto que se basa en un conjunto milenario de leyes y normas éticas no escritas que por siglos han servido para regular el comportamiento social, la justicia y resolver los conflictos entre tribus.

Entre los compromisos que se han asumido en esta versión moderna y adaptada al actual periodo de conflicto están el de proteger a los civiles y no combatientes de las hostilidades, incluidos aquellos que se rinden.

También aseguran que respetarán a los muertos y garantizarán el retorno de sus restos a sus familias; tratarán a los prisioneros con humanidad y respetarán los bienes y espacios públicos, en particular mercados, colegios, hospitales y lugares de culto.

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