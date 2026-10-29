ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:55

Muere actriz alemana Elke Sommer, que rodó en Hollywood con Newman y Sellers, segun medios

Imagen sin descripción

Berlín, 29 oct (EFE).- La actriz alemana Elke Sommer, descubierta a finales de la década de los 50 por el actor y director italiano Vittorio De Sica, y que dio el salto a Hollywood en los 60, donde rodó con grandes estrellas como Paul Newman y Peter Sellers, murió anoche a los 85 años en su casa de Bel Air, informan este jueves los medios.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La actriz, nacida el 5 de noviembre de 1940 en Berlín, murió de insuficiencia cardíaca tras un largo periodo postrada en la cama de su domicilio en el distrito de Bel Air, en Los Ángeles, según el diario Bild apoyándose en informaciones de su círculo más cercano de amigos.

Sommer nunca había podido imaginarse una vida sin su marido Wolf Walther, que murió el pasado 22 de julio a los 77 años tras una larga lucha contra el cáncer, "y desde entonces su estado no había dejado de empeorar", explicó el fotógrafo muniqués Erwin Schneider, que conocía a la actriz desde hacía décadas y fue informado anoche de la muerte de su amiga.

"Ahora podrá reunirse pronto finalmente de nuevo con su querido marido", agregó en declaraciones a Bild.

El hijastro de Sommer, Sebastian Walther, que había dejado atrás toda su vida en Alemania para estar primero con su padre y cuidar después a la actriz, se ocupará, como era el deseo de su madre, de que las cenizas de ambos sean trasladadas a la tumba familiar en la localidad bávara de Marloffstein, en el sur de Alemania, donde se habían casado en 1993.

La actriz, hija única del pastor protestante Peter Schletz y de su esposa, Renate Topp, con talento para los idiomas -llegó a hablar seis- no soñaba con Hollywood, sino con convertirse en traductora, pero a finales de la década de los 50 fue descubierta por De Sica en unas fotografías después de ser elegida 'Miss Viareggio' en 1958 durante unas vacaciones en esa localidad costera italiana.

El actor y director italiano la llevó a Roma y en poco tiempo ya se encontraba ante la cámara.

En 1959, el productor cinematográfico berlinés Artur Brauner la contrató y Sommer interpretó varios papeles en Alemania antes de dar el salto a Hollywood a principios de los 60, donde actuó junto a algunas de las mayores estrellas de su época.

Así, compartió pantalla con Paul Newman y Edward G. Robinson en 'El premio' (1963), lo que le valió incluso un Globo de Oro a la mejor actriz revelación en 1964.

Una de sus películas más conocidas fue 'Un disparo en la sombra', junto a Peter Sellers, un clásico de la saga de 'La Pantera Rosa'.

A lo largo de su carrera sumó alrededor de centenar de apariciones en cine y televisión, además de labrarse un nombre como cantante, actriz de teatro y pintora.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar