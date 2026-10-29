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Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:40

Muere el legendario actor de 'Star Trek' Patrick Stewart a causa del alzheimer

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El actor británico Patrick Stewart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo 'Star Trek', ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el Alzheimer y demencia, informó este jueves la familia en una publicación en las redes sociales del intérprete.

Por EFE
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"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", reza el escrito.

El intérprete "ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros", agregó.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña ciudad industrial ribereña en West Yorkshire, el actor llevó a la gran pantalla al legendario Capitán Jean-Luc Picard en la famosa película 'Star Trek'.

Antes, Stewart había interpretado por primera vez el personaje en la serie de televisión 'Star Trek: The Next Generation' (1987–1994).

El actor también conquistó la cima de Hollywood con su papel del superhéroe Profesor X en la exitosa franquicia 'X-Men', papel que retomó en 'Avengers: Doomsday', película que se estrenará el próximo diciembre.

Pese a su reconocida fama por 'Star Trek', el actor continuó su trabajo teatral incluso durante la emisión de la serie, interpretando a George en 'Who's Afraid of Virginia Woolf?' ('¿Quién teme a Virginia Woolf?') en el Young Vic en 1987.

Durante su juventud formó parte de varias compañías de teatro amateur de la región y dejó la escuela a los 15 años, lo que le llevó a realizar sus primeras incursiones cinematográficas con, entre otras, 'Excalibur', la versión de John Boorman de la leyenda artúrica de 1981.

Le sobreviven su esposa Sunny Ozell, así como sus hijos Sophie y Daniel Stewart.

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