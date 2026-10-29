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Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:25

Noboa señala supuestas anomalías en contratos públicos ligados a exfuncionario correísta

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Quito, 29 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este jueves presuntas irregularidades en la adjudicación de más de 300 contratos públicos por un valor superior a 10,5 millones de dólares en la última década en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, y señaló al exviceprefecto correísta Alexandro Tonello como uno de los beneficiarios.

Por EFE
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En un mensaje publicado en X, el mandatario aseguró que estos contratos fueron divididos en pequeñas cantidades para evitar los controles. "Una buena porción de estos contratos han sido otorgados por municipios de la provincia de Pichincha", continuó.

"Gran parte de estos contratos han sido entregados a dedo a un viceprefecto en funciones, por medio de una empresa que, para colmo, tiene su nombre en la razón social, así como en la lista de accionistas. La empresa: Tonello Soluciones", explicó el presidente.

Tonello, que ejerció como viceprefecto de Pichincha entre 2019 y agosto de 2026, es actualmente candidato a prefecto de esa provincia en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

El mandatario aseguró que toda la información recopilada sobre las supuestas irregularidades fue remitida a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para su revisión.

"Estamos aquí para luchar contra la corrupción, aunque prófugos y conchudos griten persecución política (...) seguiremos siendo incómodos para las mafias, siempre buscando un país donde haya mayor justicia y dignidad", sentenció Noboa.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las próximas elecciones locales, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

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