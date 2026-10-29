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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:35

ONU afirma que "la recuperación continúa" en Cuba tras las "huellas" del huracán Melissa

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La Habana, 29 oct (EFE).- La Organización de Naciones Unidas en Cuba aseveró que "la recuperación continúa" en la isla tras las "huellas" del huracán Melissa, de cuyo paso por el país caribeño se cumple un año este jueves.

Por EFE
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"Hace 1 año, el huracán Melissa dejó huellas en Cuba, en las comunidades y miles de personas que lo perdieron todo", puntualizó la ONU en la red social X, al rememorar que en igual fecha de 2025, el huracán tocaba tierra con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, por la costa sur del oriente.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 116.100 viviendas resultaron dañadas en las regiones del este del país impactadas por Melissa, de las cuales 93.000 se concentraron en la provincia oriental de Santiago de Cuba.

Aunque Melissa no dejó en Cuba víctimas mortales, según el Gobierno, los daños alcanzaron también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

La ONU en la isla remarcó en esta jornada que el paso de este huracán "dejó la certeza de que nada vale más que proteger a quienes lo necesitan y unirnos para enfrentar los peores escenarios".

Tras el paso del huracán, Naciones Unidas presentó un plan de acción de 74,2 millones de dólares para atender a una población de cerca de un millón de personas, algo más del 10 % del país.

La devastación causada por Melissa en Cuba ocurrió en un momento en el que la isla ya se encontraba sumida en una grave crisis económica y energética, que se agudizó este año con el bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero, a lo que sumó en mayo sanciones secundarias.

El endurecimiento de la presión estadounidenses y los errores en la política económica y monetaria nacional han agudizado los problemas estructurales de sostenibilidad económica y productiva de la isla que padece escasez de productos básicos (alimentos, medicinas, combustible), elevada inflación y prolongados apagones diarios.

En este contexto, Naciones Unidas confirmó a EFE el pasado junio que miles de toneladas de alimentos en Cuba no habían podido distribuirse este año en la isla o se estaban repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU.

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