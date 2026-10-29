ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:50

Organizaciones alertan de impunidad en el 96 % de casos de personas defensoras en México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, sobre la impunidad en el 96 % de los casos de asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México, según informó Amnistía Internacional (AI).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las organizaciones informaron del asesinato de 103 personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de otras 10 entre enero de 2022 y septiembre de 2026. "De estos casos, el 96,5 % permanece en completa impunidad. Hasta ahora, sólo cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria", subrayó el documento de AI.

Asimismo, solicitaron al Estado mexicano "reconocer la magnitud del problema y adoptar una estrategia de investigación y persecución penal que permita esclarecer los hechos", así como "identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar la participación y protección de las víctimas".

Además, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) de México "establecer un plan efectivo, público y verificable de implementación del Protocolo Homologado", que debe "alcanzar a las fiscalías locales y traducirse en resultados concretos de acceso a la justicia".

"El plan deberá contar con responsables, recursos y plazos definidos, acciones de capacitación y divulgación, un registro de denuncias y mesas periódicas de seguimiento con la sociedad civil", explicó en su texto Amnistía Internacional.

También, demandaron "espacios de participación para el diseño y seguimiento de la estrategia de persecución penal", en los que solicitaron el acompañamiento técnico de la CIDH.

"México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. La violencia y el hostigamiento que padecen las personas defensoras tienen un carácter estructural", advirtió la comisionada y relatora para México, Andrea Pochak, quien señaló al poder "político y económico" del país como parte del problema.

De acuerdo con AI, durante la audiencia pública, el Estado mexicano asumió seis compromisos, entre ellos un "plan nacional de implementación del protocolo homologado para la protección de las personas defensoras", así como su difusión de manera accesible.

De la misma manera, se comprometió a contar con un "registro homologado" de este tipo de delitos, la implementación de una mesa de trabajo para atender los 113 casos de homicidios y desapariciones, así como la valoración de crear una "fiscalía especializada para agresiones a personas defensoras".

El reclamo ocurrió durante una audiencia pública convocada por la CIDH, en el marco del 179º periodo de audiencias, en la que participaron autoridades federales, Artículo 19 y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños.

Desde 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de derechos humanos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar