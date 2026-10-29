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Mundo
29 de octubre de 2026 - 17:45

Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

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Ciudad de Panamá, 29 oct (EFE).- Panamá se ofreció como sede de un eventual diálogo entre Estados Unidos y Cuba, alegando que "quizás una posición neutral podría permitir avanzar" a ambos países hacia una distensión.

Por EFE
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“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, manifestó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la oferta que hizo el Gobierno del presidente José Raúl Mulino el miércoles en la ONU.

Al presentar su propuesta ante la ONU, Panamá defendió el diálogo como instrumento para superar las diferencias entre Estados y promover la cooperación internacional.

La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado miércoles una resolución presentada por Cuba que pide poner fin al embargo estadounidense, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla en vigor desde el 3 de febrero de 1962.

“Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, subrayó este jueves el canciller panameño, en el marco de la visita oficial a Panamá de su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Además de ofrecer su territorio para un eventual diálogo, Panamá instó a las autoridades cubanas a fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

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