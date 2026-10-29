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Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:25

Panamá y Alemania apuestan por proteger las vías de navegación para asegurar el comercio

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Ciudad de Panamá, 29 oct (EFE).- Los Gobiernos de Panamá y Alemania defendieron este jueves la protección de las vías marítimas de navegación como eje clave para asegurar el comercio global en medio de las tensiones bélicas en Oriente Medio, tras una reunión de sus ministros de Exteriores en la capital panameña.

Por EFE
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"En tiempos de grandes fracturas en materia de cooperación global, tenemos que mantenernos unidos, defender el derecho internacional y la libre navegación. La seguridad marítima y la libre navegación son de importancia crucial", dijo el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en base a la traducción.

Wadephul enfatizó que "no solamente" hacía referencia al estrecho de Ormuz o Bab el-Mandeb, "sino a todo el mundo", unas declaraciones que cobran especial relevancia en el país del Canal de Panamá.

"Somos defensores de este sistema jurídico internacional. Es importante para que se cumpla un ordenamiento jurídico formal, (...) este crea las condiciones para que pueda tener lugar el comercio marítimo para que pueda garantizarse una cooperación confiable", continuó.

La situación en el estrecho de Ormuz ha estado marcada por bloqueos, ataques e incautaciones de buques, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán que ha provocado un aumento en los precios de los combustibles.

El Canal de Panamá ha continuado operando con normalidad, pero buques de bandera panameña han sido impactados cerca de Ormuz por misiles o drones.

"Es una preocupación de todos los países luchar por mantener la libre navegación y la seguridad en todos los puntos del mundo. En el Pacífico, Atlántico, Canal de Panamá, estrecho de Malaca, Canal de Suez, etcétera. Son principios irrenunciables y tanto las grandes potencias del mundo, como los países pequeños, tenemos que coincidir", comentó el líder de la cartera de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

La agenda del ministro alemán también incluye una reunión con el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, para abordar la protección de las vías de navegación internacionales, entre otros temas.

Wadephul arribó la noche del miércoles a Panamá con 60 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de magnitud 7,7 que azotó a la zona más rural del país centroamericano el pasado 9 de octubre, dejando pueblos arrasados, carreteras colapsadas, menos de una treintena de heridos y dos fallecidos.

La asistencia alemana incluye 1.000 filtros para agua potable, 780 equipos de cocina, 900 lonas impermeables, 512 mantas y 822 camas de campaña, suministros destinados a contribuir a la atención de las necesidades básicas de las familias damnificadas por el reciente terremoto.

Wadephul, además, está haciendo escala en Panamá de camino a Estados Unidos, donde va a participar en la reunión ministerial del G-20 en Atlanta.

El pasado mes de marzo, visitó el país centroamericano el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el primer jefe de Estado germano en hacerlo, mientras que Martínez-Acha realizó un viaje a Berlín hace un año.

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