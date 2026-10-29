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Mundo
29 de octubre de 2026 - 04:55

Pekín pide que cooperación militar "no dañe a terceros" tras nuevo acuerdo de EEUU y Japón

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Pekín, 29 oct (EFE).- China pidió este jueves que la cooperación en materia de seguridad entre países "no debe dirigirse contra terceros ni dañar sus intereses" tras conocerse, en el marco de la cumbre de defensa de la ASEAN, el acuerdo entre Estados Unidos (EE.UU.) y Japón para producir conjuntamente misiles en territorio japonés.

Por EFE
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El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun advirtió hoy en una rueda de prensa rutinaria que el desarrollo de las relaciones bilaterales entre naciones "no deben socavar la paz y la estabilidad regionales".

El vocero indicó asimismo que, a su juicio, el Gobierno japonés "ha ido rebasando de forma continuada las restricciones del derecho internacional con el pretexto de hacer frente a amenazas" e instó a la comunidad internacional a "mantenerse alerta y frenarlo con determinación".

El acuerdo presentado se enmarca dentro de la celebración este jueves en Filipinas de la cumbre de defensa (ADMM-Plus) con los ocho países socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, acordó con su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, construir en el país asiático una planta de ensamblaje de misiles para aviones de combate, además de compartir información para fabricar más misiles SM-3, desarrollados por ambos países para destruir misiles balísticos, según Tokio.

En esa misma jornada propuso a la ASEAN crear un "ambicioso" plan de cooperación en defensa, una hoja de ruta que no detalló con la que busca reforzar la colaboración militar entre Washington y el bloque durante los próximos años, coincidiendo con el 50 aniversario de sus relaciones en 2027.

La reunión concluyó este mismo jueves como paso previo a la cumbre de líderes de la ASEAN en la capital filipina, del 15 al 17 de noviembre, a la que está previsto que asistan mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.

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