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Mundo
28 de octubre de 2026 - 02:50

Hegseth pide a sus pares de Japón, Australia y Corea del Sur más inversión en defensa

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Manila, 28 oct (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, mantuvo este miércoles en Filipinas reuniones bilaterales por separado con sus homólogos de Japón, Australia y Corea del Sur, en las que abogó por "reforzar la disuasión" en el Pacífico y una "mayor inversión en defensa" de sus aliados.

Por EFE
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Los encuentros se celebraron al margen de la 13ª Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Plus (ADMM-Plus), que se desarrolla en la ciudad filipina de Cebú (centro del país) hasta el jueves y reúne a los países del bloque y a sus ocho socios, entre ellos Estados Unidos, China o Rusia.

Su primera reunión fue con el ministro japonés, Shinjiro Koizumi, con quien subrayó la importancia de una mayor inversión para una "defensa efectiva" en la Primera Cadena de Islas, área del Pacífico formada por territorios como Japón, Taiwán y Filipinas, que Washington considera clave para contener la proyección militar de China.

Ambos analizaron cómo reforzar la presencia y los entrenamientos en Japón, incluidas prácticas con fuego real, y acordaron agilizar el uso de instalaciones militares y coordinarse en la fabricación de munición, según un comunicado del Pentágono.

Con el viceprimer ministro y ministro de Defensa australiano, Richard Marles, el jefe del Pentágono acordó "acelerar las inversiones" en bases aéreas de Australia y "mejorar la capacidad logística" que comparten los ejércitos de ambos países.

Los dos dirigentes repasaron además los avances de AUKUS, la alianza de seguridad que Estados Unidos y Australia comparten con el Reino Unido, y los planes para fabricar munición de forma conjunta. "Juntos, estamos optimizando la Alianza para reforzar la disuasión y obtener resultados", publicó Hegseth en sus redes sociales.

Con el ministro surcoreano de Defensa, Kang Shin-chul, el secretario defendió una alianza basada en "la paz a través de la fuerza". "América se mantiene junto a aliados que toman en serio su propia defensa", escribió en X el ministro estadounidense.

Hegseth también se reunió con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, con quien celebró el primer año del acuerdo de cooperación militar que ambos firmaron en 2025 para la próxima década, y buscó "formas de reforzar la cooperación", según escribió en sus redes sociales.

El secretario estadounidense llegó a Filipinas el martes por la noche, según imágenes difundidas por el departamento de Defensa de Estados Unidos, con el objetivo, según el organismo, de reafirmar el compromiso con la "paz mediante la fuerza" en el Pacífico y "ampliar el reparto de responsabilidades" con los aliados.

Las reuniones coinciden con el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático y preceden a la cumbre de líderes de la ASEAN en Manila, del 15 al 17 de noviembre, a la que está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

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