ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:45

Pelotero Wander Franco, condenado a 3 años de prisión suspendida por abuso sexual a menor

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 29 oct (EFE).- Un tribunal de apelación de la República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a una pena de tres años de prisión suspendida, bajo condiciones, por abusar sexualmente de una menor de edad, anulando así la sentencia que le otorgó un perdón judicial en mayo pasado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El torpedero de los Tampa Bay Rays tuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

La Corte de Apelación de Puerto Plata (norte) también confirmó este jueves la sentencia de diez años dictada a la madre de la adolescente abusada, por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, al rechazar los recursos interpuestos por los procesados.

El tribunal dejó a la libre apreciación del Juez de Ejecución de la Pena la imposición de las reglas que deberá cumplir Franco durante el tiempo de la suspensión de la privación de libertad establecido por la condena.

Asimismo ordenó el decomiso de 2.100.000 pesos dominicanos (unos 34.000 dólares estadounidenses) incautados a la madre de la víctima.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025. En aquella ocasión, el Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo "consentido".

Posteriormente, la Corte de Apelación anuló dicha sentencia y ordenó un nuevo juicio en el que Franco obtuvo un perdón judicial en mayo de este año, aunque fue declarado penalmente responsable de abusar sexualmente de la menor de edad.

Dicha decisión fue apelada por el Ministerio Público, que en este nuevo proceso solicitaba una condena de cinco años de prisión para Franco.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar