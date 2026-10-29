Perú busca reanudar la inversión privada en hidroeléctricas, después de una década

Shinno explicó que van a encargar a la agencia estatal Proinversión "una serie de proyectos debido a que, hace más de una década, el Perú no tiene inversión en generación hidroeléctrica".

En el marco de la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico (PECIER-FISE 2026), el ministro señaló que el incremento de la generación solar y eólica debe acompañarse de inversiones en tecnologías que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Shinno agregó que el compromiso del gobierno es consolidar un marco regulatorio previsible y de trámites simplificado, que actualmente generan un costo y demora en la generación y transmisión eléctrica.

En tal sentido, el ministro aseguró que "no más allá de diciembre (próximo) deben salir todos los reglamentos" vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, sobre licitaciones y servicios complementarios.

A su vez, el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, afirmó que "el objetivo es que los agentes compitan en igualdad de condiciones con precios, tarifas asequibles y justas, que reflejen los costos reales de la cadena posibilitados por la digitalización, la automatización y la mayor conectividad del sistema".

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Perú tiene 191 centrales hidroeléctricas a nivel nacional con una capacidad conjunta de 5.749,9 megavatios, pero dispone de un potencial hídrico estimado en 70 gigavatios (GW), de los cuales solo se utiliza el 8,3 %, según la información oficial hasta el 2025.