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Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:05

Perú busca reanudar la inversión privada en hidroeléctricas, después de una década

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Lima, 29 oct (EFE).- El ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, informó este jueves sobre el lanzamiento de un paquete de licitaciones para la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el país para garantizar el suministro eléctrico ante el auge de las energías renovables, después de 10 años de la última inversión privada en ese sector.

Por EFE
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Shinno explicó que van a encargar a la agencia estatal Proinversión "una serie de proyectos debido a que, hace más de una década, el Perú no tiene inversión en generación hidroeléctrica".

En el marco de la inauguración de la Expo Internacional del Sector Eléctrico (PECIER-FISE 2026), el ministro señaló que el incremento de la generación solar y eólica debe acompañarse de inversiones en tecnologías que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Shinno agregó que el compromiso del gobierno es consolidar un marco regulatorio previsible y de trámites simplificado, que actualmente generan un costo y demora en la generación y transmisión eléctrica.

En tal sentido, el ministro aseguró que "no más allá de diciembre (próximo) deben salir todos los reglamentos" vinculados al funcionamiento del mercado eléctrico, sobre licitaciones y servicios complementarios.

A su vez, el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, afirmó que "el objetivo es que los agentes compitan en igualdad de condiciones con precios, tarifas asequibles y justas, que reflejen los costos reales de la cadena posibilitados por la digitalización, la automatización y la mayor conectividad del sistema".

Perú tiene 191 centrales hidroeléctricas a nivel nacional con una capacidad conjunta de 5.749,9 megavatios, pero dispone de un potencial hídrico estimado en 70 gigavatios (GW), de los cuales solo se utiliza el 8,3 %, según la información oficial hasta el 2025.

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