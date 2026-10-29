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Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:25

Perú prepara explanada de 70 hectáreas en base militar para misa de despedida de León XIV

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Lima, 29 oct (EFE).- La misa multitudinaria que cerrará la visita del papa León XIV a Perú, el próximo 16 de noviembre, se realizará en una explanada de 70 hectáreas de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde se podrá ingresar desde la noche anterior, según informó este jueves un portavoz de la organización.

Por EFE
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A menos de dos semanas de la visita del pontífice a Perú, donde vivió más de 20 años y fue obispo de la ciudad de Chiclayo, los trabajos de construcción del escenario donde se celebrará la misa avanzan a toda velocidad en la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicada en el distrito de Surco.

El inspector del Ala Aérea N° 6, coronel Carlos Tejada, declaró a los medios locales que la celebración litúrgica se realizará en la zona de las pistas de aterrizaje y alrededores con la expectativa de recibir a 1,2 millones de personas.

Los asistentes podrán ingresar a la base de Las Palmas desde las 22:00 horas del día anterior, bajo estricto resguardo de la Policía Nacional, tras haberse registrado en una plataforma digital y recibir un código QR para participar en la misa que empezará a las 10:30 horas del día 16 de noviembre.

El Arzobispado de Lima y la Cancillería, a cargo de la organización de la visita papal, coordinaron la instalación de 37 puntos de hidratación para los asistentes, dado el pronóstico de altas temperaturas en esos días por la llegada del fenómeno climático El Niño.

"En estos puntos van a estar los brigadistas de Defensa Civil, los bomberos, voluntarios del arzobispado, para poder dar atención ante cualquier eventualidad que se desarrolle, además de la propia seguridad dentro que será impartida por la Policía Nacional, previendo cualquier tipo de acto irregular", indicó Tejada a la agencia estatal Andina.

En la misa de la Base Aérea Las Palmas, la Fuerza Aérea contará con los helicópteros Bell 212 y Bell 412 para atender cualquier emergencia asociada a el papa, su comitiva o los asistentes al acto litúrgico, según informó el Ministerio de Defensa el miércoles.

La visita de León XIV a Perú empezará el 11 de noviembre y lo llevará a las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, después de visitar Uruguay y Argentina como parte de su primera gira por Latinoamérica.

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