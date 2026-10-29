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Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:05

Policías portugueses reclaman mejores salarios y expresan apoyo a la lucha por la vivienda

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Lisboa, 29 oct (EFE).- Policías portugueses protestaron este jueves en Lisboa para reclamar aumentos salariales, la revisión de sus carreras y mejores condiciones laborales, en una protesta en la que sus representantes expresaron su solidaridad con la lucha por la vivienda tras las recientes cargas policiales contra manifestantes.

Por EFE
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El presidente de la Asociación de Profesionales de la Guardia Nacional Republicana (GNR), César Nogueira, subrayó que los agentes también sufren las dificultades de acceso a una casa y respaldó las reivindicaciones de quienes protestan por ese derecho.

"Estamos solidarizados con esa lucha", manifestó Nogueira al canal público RTP, y lamentó que la atención a las intervenciones policiales haya relegado las causas de las movilizaciones.

"Se habla de las cargas policiales, se habla de muchas cosas. No se habla de lo que es importante", sostuvo en referencia a la vivienda, y añadió que eso es precisamente lo que busca el Gobierno.

Las declaraciones llegan después de las cargas contra participantes en las protestas por la vivienda en Lisboa y Oporto, que dejaron heridos y detenidos.

El dirigente sindical explicó que muchos guardias están destinados lejos de su residencia habitual y deben pagar alquileres. Algunos son trasladados tras un ascenso sin haber recibido todavía la correspondiente mejora salarial, por lo que asumen nuevos gastos sin disponer de mayores ingresos.

"Eso nos penaliza a todos", aseguró Nogueira, cuya organización convocó la manifestación junto con la Asociación Sindical de Profesionales de la Policía (ASPP/PSP).

Ambas entidades exigen el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en un acuerdo de 2024, que incluye reivindicaciones salariales y profesionales pendientes de concretar.

El presidente de la ASPP, Paulo Santos, dijo a RTP que, dos años y cuatro meses después de la firma, siguen sin recibir una propuesta formal del Ejecutivo, pese a la reunión que mantuvieron el miércoles en el Ministerio de Finanzas.

"Lo que exigimos es seriedad y buena fe por parte del Gobierno", declaró Santos, quien defendió que las organizaciones firmaron el acuerdo de manera responsable y constructiva.

Con camisetas en las que se leía "Cumplan", los policías participantes en la protesta, apenas unas decenas, buscan presionar al Ejecutivo para que los compromisos pendientes tengan efectos en enero de 2027.

Santos reclamó medios para trabajar en condiciones adecuadas y dignificar las carreras, mientras que Nogueira acusó al Gobierno de aplazar año tras año la revisión del régimen retributivo.

Aunque esperan recibir un proyecto en la próxima reunión, el representante de los guardias insistió en que todavía no tienen nada concreto.

"No creemos en coincidencias y por eso seguimos aquí hoy", afirmó sobre la reunión celebrada en la víspera de la protesta, que finalizará ante la residencia oficial del primer ministro, Luís Montenegro.

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