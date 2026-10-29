Presidente de Israel da sus condolencias a Felipe VI por el accidente ferroviario de Urda

"Durante la llamada, el presidente Herzog expresó su más sincero pésame a Su Majestad el Rey, a las familias de las víctimas y al pueblo español, y deseó una pronta y completa recuperación a todos los heridos", señala el comunicado de Presidencia.

Ya el miércoles, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, mostró su solidaridad y sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario: "En estos momentos tan duros nos unimos al dolor de los españoles", afirmó en un mensaje en español en X.

El choque por alcance entre dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía causó el miércoles un balance provisional de 69 fallecidos y más de cien heridos, mientras la investigación trata de esclarecer las circunstancias del accidente, el segundo de este tipo ocurrido este año en España.

El accidente de Urda (Toledo), al sur de Madrid, se produjo nueve meses después del de Adamuz (Córdoba, sur), que costó la vida a 46 personas en esa misma línea en un país que tiene la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo.