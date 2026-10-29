Primer ministro neerlandés pide combatir el racismo frente al avance de “agenda de odio”

Durante la inauguración del Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO, celebrado en La Haya, Jetten alertó de las crecientes amenazas a los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI, las minorías religiosas y las personas racializadas, pero rechazó que el actual contexto internacional implique un retroceso irreversible.

“Me niego a considerar estos tiempos como una inevitable espiral descendente”, afirmó, al recordar que “cualquiera que conozca la historia sabe que el camino hacia la igualdad de derechos y el progreso nunca ha sido sencillo”.

En este sentido, destacó la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas que “con demasiada frecuencia tienen que arriesgar sus vidas” para realizar su trabajo, e insistió en la importancia de seguir defendiendo los derechos conquistados.

Según los datos que citó, 1,6 millones de personas sufren discriminación y racismo en su vida cotidiana en Países Bajos, ya sea en el trabajo, en hospitales, al buscar vivienda, en centros educativos o en instalaciones deportivas.

“Es una cifra que invita a la reflexión” y que solo permite concluir que “todavía queda mucho trabajo por hacer”, señaló Jetten, el primer jefe de gobierno neerlandés abiertamente homosexual, que ha denunciado ser víctima de “una homofobia enorme” y que hoy aseguró sentir una “responsabilidad especial” para combatir todas estas desigualdades.

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En su discurso, Jetten también recordó las disculpas oficiales que Países Bajos presentó en 2022 por su participación en la esclavitud y el colonialismo, y defendió la necesidad de acompañar ese reconocimiento con medidas de reparación.

“Con aquellas disculpas no escribimos un punto final, sino una coma”, afirmó, al señalar que “los ecos del pasado continúan resonando en el presente”, tanto entre los descendientes de las personas esclavizadas como entre quienes siguen sufriendo discriminación.

Países Bajos ha reservado 200 millones de euros para iniciativas relacionadas con ese pasado y trabaja con las comunidades afectadas en una hoja de ruta nacional hacia la reparación, además de trabajar en la devolución de objetos culturales saqueados a países como Nigeria, Indonesia y Sri Lanka.

Este foro reúne este jueves y viernes en La Haya a representantes de gobiernos, organismos internacionales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil para debatir medidas contra el racismo, las desigualdades estructurales y la discriminación.

La quinta edición del encuentro, a cuya inauguración asistió el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, se celebra bajo el lema “Del compromiso a la rendición de cuentas: cambiar el sistema, cambiar el futuro”, y busca impulsar medidas concretas para combatir la discriminación y evaluar los resultados de las políticas adoptadas.