Prisión preventiva para alcalde de Ecuador detenido por presunto lavado de activos

El magistrado acogió los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y ordenó el ingreso en prisión de diez de las doce procesados, mientras que para los otros dos dispuso presentaciones periódicas ante la justicia y la prohibición de salir del país.

Además, ordenó la incautación de varios bienes y el congelamiento de los fondos que los procesados mantengan en cuentas del sistema financiero ecuatoriano.

La decisión se produjo después de que Montalván fuera detenido este miércoles durante un operativo policial en el que fueron arrestadas quince personas, tras 21 allanamientos realizados en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas, entre ellos las oficinas del alcalde de Vinces.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, el alcalde presuntamente lideraba una red de lavado de activos que habría utilizado una empresa constructora, junto con su círculo familiar y societario, para canalizar recursos procedentes de actividades ilícitas.

La Fiscalía indicó que las pesquisas comenzaron a partir de un reporte de operaciones inusual de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que identificó a la compañía Constructora Aldrensa S.A. como una empresa presuntamente utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La estructura habría registrado movimientos en el sistema financiero nacional por aproximadamente 3,22 millones de dólares y aumentado su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles entre 2019 y 2025, indicó el funcionario.

Además, Reimberg señaló que se identificaron presuntos vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada, relacionadas con los casos 'Narcofiesta', 'Gran Fénix Cantabria' y 'Metástasis', así como con los grupos criminales Los Choneros y Los Lobos.

Esos dos grupos criminales fueron declarados como "terroristas" por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien en 2024 declaró el "conflicto armado interno" en el país, para combatir los niveles de inseguridad sin precedentes registrados en la nación andina.