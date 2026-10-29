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Mundo
29 de octubre de 2026 - 09:35

Prohíben dos actos de la ultraderecha en París tras el atentado racista de Trappes

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París, 29 oct (EFE).- Las autoridades francesas prohibieron este jueves varios actos programados por el colectivo de extrema derecha radical Objectif Remigration en París, tras las peticiones de responsables políticos para que se impidieran después del atentado racista de Trappes, a la afueras de la capital francesa.

Por EFE
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La Prefectura de Policía de París y la Prefectura de Altos del Sena adoptaron sendas órdenes de prohibición de un coloquio previsto para el sábado en Plessis-Robinson, en las afueras de París, y una manifestación convocada para el domingo en la capital.

Estas medidas se tomaron a petición del ministro del Interior, Laurent Nuñez, ante los riesgos de alteración del orden público, especialmente tras el atentado de Trappes, en el que murió una persona y otras siete resultaron heridas, de ellas 5 de gravedad.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) y varios senadores comunistas también habían pedido la víspera a las autoridades que evaluaran tres actos vinculados a la ultraderecha previstos para el viernes, el sábado y el domingo en la capital y sus alrededores.

Entre las convocatorias señaladas por los políticos de izquierdas figuraba también una sesión de firmas prevista para este viernes en una librería de París con el activista austríaco Martin Sellner, vinculado al movimiento identitario radical, para presentar su libro 'Rémigration'.

El término de Reemigración también daba nombre al coloquio que había sido organizado para el sábado en Plessis-Robinson, en el que estaba previsto debatir sobre un concepto utilizado por sectores de la extrema derecha para defender la expulsión a gran escala de extranjeros.

La segunda de las prohibiciones anunciadas este jueves afecta a una manifestación convocada para el domingo en París por Objectif Remigration.

Según el partido de izquierda radical La Francia Insumisa, el colectivo reúne a antiguos miembros de Génération Identitaire, un movimiento francés de extrema derecha contrario a la inmigración, y a integrantes del Comité del 9 de Mayo (C9M), vinculado a círculos neonazis y organizador de actos anuales en memoria de figuras del nazismo.

Según la formación de izquierda, habían anunciado la presencia en esa marcha representantes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD); del Vlaams Belang de la región belga de Flandes, y de Restore Britain, un movimiento británico de orientación similar.

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