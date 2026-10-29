Putin califica de "éxito" tercera cumbre Rusia-África a la que asistió veintena de líderes

"En general, todos coincidimos en que la tercera cumbre Rusia-África fue un éxito y, sin duda, dará un fuerte impulso al desarrollo de la cooperación ruso-africana", declaró el jefe del Kremlin en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, el jefe actual de la Unión Africana.

Putin subrayó que se trata de la tercera cumbre entre las partes y que su celebración "se ha convertido en una buena tradición y demuestra claramente el firme compromiso tanto de Rusia como de los países africanos de fortalecer y ampliar aún más los lazos".

Los resultados de la cumbre, agregó, quedaron reflejados en el plan de acción para el Foro de Cooperación Rusia-África para los años 2027-2029.

"El plan de acción conjunto que hemos aprobado hoy para el período hasta 2029 contiene una extensa lista de tareas específicas para desarrollar los lazos de Rusia con los estados del continente en los ámbitos económico, comercial, social y humanitario, así como para implementar las decisiones de esta cumbre", explicó.

El líder ruso aseguró que Moscú "se esfuerza sinceramente por construir una alianza verdaderamente estratégica y multifacética con África".

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"Estamos convencidos de que el nivel actual del intercambio comercial ruso-africano, 27.000 millones de dólares, no es el límite. Podemos decir que apenas estamos comenzando", dijo.

El jefe de la Unión Africana, por su parte, aseguró que Rusia puede acelerar el desarrollo económico de África y reafirmó la "importancia de la amistad" entre las partes.

"África ahora es otra, podemos elegir a nuestros socios", aseveró y agregó que en esa nueva etapa, el continente ha decidido avanzar junto a su "amiga" Rusia.

La víspera, Putin denunció el colonialismo occidental en África y prometió incrementar los suministros de grano al continente.

"Estamos observando unos intentos activos de países occidentales por volver a sumir en deudas a los africanos, imponiéndoles recursos financieros muy necesarios en condiciones abusivas, obligándolos posteriormente a sobrepagar con creces la deuda en detrimento de sus planes de desarrollo a largo plazo", dijo Putin en la sesión plenaria de la cumbre.

Según el jefe del Kremlin, el mundo multipolar es una realidad, pero no todos están dispuestos a aceptarla.

También llamó la atención de los presentes sobre el "nuevo despertar" de África con el fortalecimiento de la soberanía de sus países y el aumento de su prestigio en la palestra mundial.