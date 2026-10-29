Renuncia viceministro de Justicia en medio de polémica tras fuga de 2 reclusos en Paraguay

"La única decisión viable es renunciar, porque de ahí se va a generar una serie de especulaciones", alegó Maciel en una conferencia de prensa.

El ahora exfuncionario, quien asumió el cargo en marzo de 2025, compareció ante la prensa junto al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en medio del revuelo generado por la fuga, el domingo pasado, de dos internos, lo que la Fiscalía investiga como una presunta "liberación" por parte de funcionarios de la cárcel.

Maciel explicó que decidió apartarse del cargo tras enterarse de que su hermano representa legalmente a un recluso del Centro Penitenciario Martín Mendoza, antes conocido como 'Emboscada', que se encontraba alojado de forma "irregular" en una celda que no le había sido asignada.

El ahora exviceministro argumentó que renuncia "por una cuestión ética" para no "empañar" el trabajo del Ministerio de Justicia.

En todo caso, consideró "legítimo" ejercer la defensa de un interno, y puntualizó que eso "por sí mismo no genera ningún conflicto de intereses".

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Durante la misma conferencia de prensa se presentó al nuevo director de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira, luego de que Nicora destituyera, el martes pasado, al coronel retirado Rubén Peña tras la fuga.

El escape del narcotraficante Robert Merlo Villalba y su compañero de celda Ever Alejandro Ozuna derivó en la intervención y allanamiento del Centro Penitenciario Martín Mendoza.

Durante un allanamiento, llevado a cabo el martes, las autoridades hallaron una celda "vip" habitada por al menos siete reos en una zona no permitida, según reveló entonces el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado.

El Ministerio de Justicia descartó la existencia de una celda "vip", aunque reconoció el hallazgo de "varios elementos prohibidos".

A raíz de la huida de los reclusos fue detenido el ahora exdirector de ese centro Abel González, dos jefes de seguridad y cuatro guardias carcelarios acusados de dejar desprotegidas las zonas perimetrales de la prisión y anular los controles obligatorios.