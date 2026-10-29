Rusia apoya la continuidad de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental

"A día de hoy, podemos afirmar que apoyamos la prolongación del mandato de la Minurso", señaló la Cancillería rusa en un comunicado publicado en su página web.

Estas declaraciones se realizan en medio de una expectación sobre la resolución del Consejo de Seguridad, que Marruecos espera dé un espaldarazo a su propuesta de autonomía, mientras los independentistas saharauis advierten de que cerrar la puerta a un referéndum de autodeterminación pondría en riesgo el proceso de paz.

Moscú puntualizó, no obstante, que "la posición final de Rusia sobre el proyecto de resolución pertinente del Consejo de Seguridad se formulará una vez que los miembros del Consejo concluyan el proceso de negociación".

A su vez, en cuanto a las conversaciones sobre el plan de autonomía marroquí, "Moscú acoge con beneplácito la reanudación del diálogo entre las partes en el conflicto del Sáhara Occidental, con la participación de los países vecinos y coordinado por la ONU".

"Confiamos en que el apoyo del Enviado Personal del Secretario General de la ONU, Staffan Mistura, garantizará que se respeten los intereses tanto de los marroquíes como de los polisarios, y que la resolución final del problema del Sáhara Occidental sea mutuamente aceptable", subrayaron en la Cancillería rusa.

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Estados Unidos presentó esta semana un segundo borrador de resolución que ha suavizado el tono del primer documento sobre el futuro de la Minurso, aunque mantiene el plan de autonomía marroquí -presentada ante la ONU en 2007 pero que fue actualizada y ampliada este año- como "única base" para negociar y la solución más viable, además de eliminar la referencia al referéndum del nombre de la misión.

No se sabe aún si el nuevo borrador será la última versión que se someterá al voto del Consejo de Seguridad de este viernes sobre misión de la Minurso, cuyo mandato expira mañana, 31 de octubre.

Con una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados (equivalente a algo más de la mitad de España), el Sáhara Occidental está administrado en alrededor de un 80 % por Marruecos, que mantiene una disputa con el Frente Polisario (independentista), respaldado por Argelia, desde hace más de cinco décadas sobre el futuro de la excolonia española.