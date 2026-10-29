Sheinbaum dice adiós a Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado democrático

"Venimos a abrazar a la familia", expresó la mandataria al ser abordada por medios locales a su llegada al recinto funerario alrededor de las 12:25 hora local (18:25 GMT), donde se reunieron familiares, amigos y representantes de distintas generaciones de la política mexicana.

"Tristeza, pero al mismo tiempo lo recordamos con mucho cariño, mucha dignidad y congruencia", declaró Sheinbaum, quien permaneció unos 45 minutos en el lugar y destacó que su legado es de “democracia”.

Entre los asistentes al velorio del político mexicano estuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo del dirigente fallecido y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana encabezó un homenaje a Cárdenas, en el que recordó su participación en el movimiento democrático de 1988 y su influencia en la formación de la izquierda mexicana contemporánea.

Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), fue gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, en 1997.

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En 1988 encabezó una candidatura opositora que desafió el prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en unas elecciones marcadas por denuncias de fraude y cuyo resultado oficial dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Un año después, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante décadas fue una de las principales fuerzas opositoras de México y del que surgieron numerosos dirigentes que posteriormente se incorporaron a Morena, el partido gobernante.

Sheinbaum, quien participó como estudiante en las movilizaciones que respaldaron la candidatura de Cárdenas en 1988, recordó este jueves que el dirigente acudió personalmente a buscarla para invitarla a sumarse a su movimiento político.

La presidenta también adelantó que buscará acordar con la familia un homenaje a Cárdenas por su contribución a la vida democrática del país.