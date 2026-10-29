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Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:20

Shin Bet: la investigación del soborno electoral "no debe acusar" a todos los árabes

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- La agencia de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, aseguró este jueves en un comunicado recogido por la prensa de Israel que su investigación sobre la presunta interferencia externa en las elecciones del martes "no debe culpar ni acusar a todo un sector", en referencia a la población árabe.

Por EFE
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"Este tipo de investigación es específica y limitada, y no debe culpar ni acusar a todo un sector que acudió a votar democrática y legalmente. Solo se actuará contra quienes hayan infringido la ley", cita textualmente el diario Ynet, en un comunicado en el que la inteligencia israelí no se refiere nunca directamente a los árabes (mayoritariamente palestinos de ciudadanía en Israel).

Este jueves, el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez conservador Noam Sohlberg, solicitó al jefe del Shin Bet, David Zini, que investigue las denuncias recibidas de una fuente que no especificó sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones.

Los medios israelíes informaron de que las denuncias incluyen la sospecha de que Catar destinó fondos a aumentar la participación electoral de los ciudadanos árabes de Israel. No obstante, el origen de la información y el alcance de las sospechas no se han esclarecido públicamente y el Gobierno catarí ha negado las acusaciones.

Las acusaciones se producen después de que la población árabe registrara una participación muy elevada en los comicios, en contraste con su perfil tradicionalmente abstencionista, y dieran a los partidos que les representan unos resultados históricos, al obtener unos 19 escaños de los 120 del Parlamento a falta de la publicación de los resultados oficiales.

Entre las dos formaciones árabes, mientras que el partido islamista Raam ya ha afirmado que colaborará con la investigación y ha negado cualquier acusación, la izquierdista Lista Conjunta tildó las acusaciones de una "campaña coordinada" del Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la derecha.

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