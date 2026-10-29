ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:45

Trump y sus asesores ayudaron a Bolsonaro a huir a EE.UU., según el NYT

Imagen sin descripción

Nueva York, 29 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores ayudaron al senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro a huir a Estados Unidos y se espera que favorezcan su residencia permanente, según informó este jueves The New York Times.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Times, que cita fuentes gubernamentales estadounidenses, indica que Bolsonaro está en Florida con un "estatus temporal" migratorio concedido bajo las "órdenes" de Trump "y probablemente se le concederá una residencia permanente más adelante".

El lunes, tras su derrota electoral, Flávio Bolsonaro fue notificado de una orden judicial que le prohibía abandonar el país y le exigía entregar su pasaporte en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero.

El excandidato presidencial, su mujer y sus dos hijas atravesaron la frontera de Brasil a Argentina, embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú, hicieron escala en Guayaquil (Ecuador) y aterrizaron este miércoles en Miami (EE.UU.).

El avión privado en el que viajaron los Bolsonaro fue gestionado por un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca llamado Jason Miller, según dijo al diario una persona conocedora de la operación.

"Se espera que el Sr. Bolsonaro solicite en algún momento un estatus de residente permanente de EE.UU., conocido como tarjeta verde (green card)", indica el reporte, que cita a un funcionario.

También señala que ese estatus permanente "sería procesado rápido", como ya hizo Washington con el hermano menor del senador, Eduardo.

Eduardo Bolsonaro, que reside en Texas y obtuvo una "aprobación rápida" de su residencia permanente este pasado julio, tiene vínculos cercanos con el Gobierno de Trump y está "en contacto" con Miller, el funcionario que gestionó el transporte del senador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo al diario que Bolsonaro y sus familiares "fueron recibidos e inspeccionados" por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar a EE.UU. y después fueron puestos en libertad.

Un registro público del Gobierno al que tuvo acceso el Times "sugiere que el Sr. Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático cancelado a su llegada", señala el artículo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar