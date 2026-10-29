U2 arrancará la gira europea en abril y mantiene el suspense sobre sus fechas en España

El cuarteto dublinés ya comunicó el pasado 15 de octubre que la gira mundial arrancará el próximo febrero en México y que concluirá el tramo latinoamericanaoen marzo en Brasil y Argentina, con dos actuaciones programadas en cada uno de esos países.

Según avanzó hoy su web oficial, U2 abrirá el periplo europeo el 26 de abril en el Strawberry Arena de Estocolmo (Suecia) y lo finalizará el 6 de julio en el estadio italiano de San Siro de Milán.

Como en el caso de España, el grupo compuesto por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. anunciará pronto la fechas para los conciertos de la etapa de la gira en Norteamérica.

En un comunicado reciente, U2 señaló que los preparativos para la gira mundial 'The Greatest Show on Earth' de 2028 ya están también en marcha y que la banda espera con especial ilusión regresar a su país, donde su último gran concierto se remonta a 2017.

"No podemos contar demasiado sobre la próxima etapa de The Greatest Show on Earth, porque todavía estamos dándole forma. Pero lo que sí podemos decir es que terminaremos la gira en Irlanda", explicó en la nota The Edge.

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El guitarrista añadió: "No hay ningún otro lugar en el que quisiéramos estar para celebrar esa fiesta".

Asimismo, U2 informó hoy de que el grupo británico Wolf Alice será el encargado de acompañarles como telonero durante los conciertos de la gira en Europa.

La banda irlandesa celebró el pasado mes su 50 cumpleaños con el anuncio del lanzamiento el próximo 13 noviembre de su decimosexto álbum de estudio, 'Carnaval De Luz', que incluye un dueto con la fallecida Dolly Parton y un tema inspirado en la artista española Rosalía.