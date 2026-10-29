UE llama a socios internacionales a presionar más a Rusia tras últimos ataques a civiles

"Mi más sentido pésame al presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski y al pueblo de Ucrania tras el ataque con drones de Rusia contra la estación de tren de Dnipro, así como los ataques en barrios residenciales de Cherníguiv y Kremenchuk", indicó Costa en un mensaje compartido en redes sociales.

El político portugués aseguró que la UE "seguirá aumentando la presión sobre Rusia y apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz justa y duradera".

"Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios internacionales para que hagan lo mismo", enfatizó.

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo también en redes sociales que "el mortífero ataque de Rusia contra la estación de tren de Dnipro constituye otro brutal ataque contra la población civil ucraniana", y agregó que "deja muy claro que Moscú no está interesado en la paz".

Kallas aseguró que en la cumbre UE-Canadá que se celebra este jueves y viernes en Montreal, así como en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G-20 en Atlanta (EE. UU.), instará a los socios de la UE a "reforzar aún más nuestro apoyo a Ucrania y a impulsar la rendición de cuentas, entre otras cosas a través del Tribunal Especial y la Comisión de Reclamaciones".

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"Rusia debe rendir cuentas", concluyó.

En la ciudad de Dnipró (centro-este de Ucrania), un ataque ruso a plena luz del día contra la estación de trenes de la urbe causó al menos 14 víctimas mortales y otro número idéntico de heridos.

Zelenski calificó de "atroz" el ataque y criticó las decisiones de algunos en EE. UU. y de la UE de suavizar ciertas sanciones impuestas a Rusia.

EE. UU. levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisare Usmánov y Mijaíl Fridman.

Otro ataque, también en hora de plena actividad, contra el centro de la ciudad norteña de Cherníguiv segó la vida de dos chicas de 15 años de edad, y un tercero con dron que impactó en un bloque de pisos de Kremenchuk (centro) mató a tres personas.