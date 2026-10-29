Un maestro jubilado con el mismo nombre que el senador de Alaska sacude elecciones de EEUU

La contienda ha tomado interés nacional ya que el resultado podría determinar qué partido controla el Senado.

Las encuestas muestran un empate casi técnico entre el senador Sullivan y Peltola, y el ganador se podría definir por unos cientos de votos.

Los republicanos y el mandatario han dicho que les preocupa que los votantes se confundan entre los dos Sullivan, y voten por el candidato equivocado.

Trump ha pedido que no se le permita postularse a Peltola, ni tampoco al "falso Dan Sullivan”, acusando a ambos de "fraude electoral".

Este jueves el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció una investigación para determinar si la campaña de Peltola ha cometido alguna irregularidad civil o penal por el supuesto reclutamiento de oponentes para restar votos al senador republicano.

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El maestro apareció en el ámbito político en las primarias de Alaska como parte de los seis candidatos que buscaban pasar a la elección de noviembre.

En su página de campaña, en la que se identifica como Dan Sullivan, candidato republicano al Senado de los EE.UU., el maestro se describe como un residente de Alaska por elección; que ha construido su vida durante casi 50 años en Petersburg, una pequeña comunidad pesquera en la isla Mitkof.

"Nos merecemos un senador que conteste el teléfono, escuche a la gente y ponga a Alaska en primer lugar cada día", señala el maestro. "Ese es el compromiso que asumo ante los habitantes de este estado; juntos, elegiremos a un Sullivan que realmente defienda a Alaska", añade.

Con este mensaje logró pasar las primarias no partidistas en las que los cuatro candidatos más votados avanzan a las elecciones generales, según lo establece la ley electoral de Alaska.

Sullivan Jr. quedó en tercer lugar con 4.107 votos, lo que representa el 2,4 % de los votantes que participaron, por detrás de Peltola que obtuvo el 49,5 % y el senador Sullivan el 41,4 %.

El maestro logró superar el veto impuesto por la División de Elecciones de Alaska, que rechazó su candidatura, argumentando que no se postulaba de buena fe, por inscribirse como republicano, una decisión que fue revocada por la Corte Suprema de Alaska.

En la boleta de noviembre, el profesor aparece como Daniel J. Sullivan Jr. y ha cambiado su afiliación de republicano a no declarado'.

Pero el cambio parece no haber convencido al Gobierno Trump, que la semana pasada presentó una demanda solicitando que se suspenda la certificación de la elección al Senado, a menos que Dan S. Sullivan resulte reelecto.

La querella alega que la presencia de un segundo candidato Sullivan en la boleta electoral podría confundir a los votantes, y solicita a un tribunal que, llegado el caso, se adelante una investigación para determinar si los votos emitidos a favor del maestro "tenían como objetivo" apoyar al actual legislador.

La polémica alrededor del maestro creció tras la publicación de una investigación del periódico The New York Times con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

El reporte del diario, que citó al menos 12 fuentes, también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés), que habrían participado en el reclutamiento del candidato.

Tanto la campaña de Peltola como el DSCC han negado su implicación. El maestro de primaria no se ha pronunciado al respecto.

EFE solicitó una entrevista con J. Sullivan pero el candidato declinó “respetuosamente” la petición hecha a comienzos de mes.

Las redes sociales de la campaña del maestro jubilado han dejado de publicar contenido desde el mes pasado.