Un video no muestra a un hombre robando papeletas electorales de un buzón en Misuri

Publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok comparten un video en el que aparece un hombre extrayendo cartas y paquetes de un buzón del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Según los comentarios y mensajes difundidos, el sujeto está "robando votos por correo", lo cual demostraría que "el voto de estadounidense está en riesgo".

"CUIDA TU VOTO, VOTA PERSONALMENTE, NO LO DEJES EN EL CORREO. Graben todo lo que vean que es sospechoso en cualquier lugar, en interior o en el exterior", se puede leer en una publicación en Instagram.

Estas imágenes son difundidas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitara el pasado 3 de septiembre al Tribunal Supremo la aprobación de una norma para que el Servicio Postal (USPS) pueda restringir el sufragio por correo, tras sugerir en diferentes ocasiones que es un sistema con "mucho fraude", según informó EFE.

HECHOS: La secuencia se publicó originalmente el pasado 11 de septiembre, once días antes del inicio del voto por correo anticipado en Misuri, el estado donde se grabaron las imágenes viralizadas. En esa región, esta modalidad de sufragio comenzó el 22 de septiembre.

En primer lugar, una búsqueda inversa permite localizar el video original, publicado el 11 de septiembre en la cuenta de Instagram de la comediante Michelle Plante. En la publicación, la artista señala que la secuencia fue grabada en Kansas City, Misuri.

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Una geolocalización en Google Maps encuentra que efectivamente el buzón está ubicado en el número 8463 de la calle Wornall, en Kansas City.

En las imágenes geolocalizadas se puede observar el mismo buzón, una señal con los mismos logotipos que los del video difundido y la tienda de licores 'Mikes', detrás de estos dos objetos.

Según la página web de la Secretaría de Estado de Misuri, el voto por correo anticipado comenzó el sexto martes anterior a la fecha de las elecciones del próximo 3 de noviembre, por lo que estuvo habilitado para los ciudadanos a partir del 22 de septiembre, once días después de que el video fuera publicado originalmente.

De acuerdo con el diario Missouri Independent, la población residente en el extranjero comenzó a recibir sus papeletas de votación el pasado 19 de septiembre, la fecha límite estipulada por la ley federal para que las autoridades electorales envíen los correos electrónicos y los sobres por correo postal.

Por su parte, la radio KCUR informó que la votación por correo inició el 22 de septiembre, en medio de la batalla legal sobre el mapa electoral de Misuri, que ha sido escenario de una disputa judicial por el rediseño de los distritos electorales para favorecer al Partido Republicano en las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

El nuevo mapa se utilizó en las primarias del pasado 3 de agosto y estaba vigente desde 2025, según informó Missouri Independent.

Tras una extensa batalla legal, el pasado 25 de septiembre la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que Misuri no puede usar el nuevo mapa de distritos electorales impulsado por Trump, de acuerdo con reportes de Noticias Telemundo.

Esta disputa generó incertidumbre en torno al voto por correo ante la posibilidad de que los cambios en los límites territoriales modificaran los candidatos correspondientes a cada votante y las papeletas que debían utilizarse en las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

En conclusión, no es cierto que el video muestre a un hombre robando votos por correo de un buzón postal en Misuri. Las imágenes se publicaron el 11 de septiembre, once días antes del inicio del voto por correo anticipado en ese estado, y no aportan pruebas de un robo de papeletas electorales.