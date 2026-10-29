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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:20

Wall Street abre en rojo y Alphabet se hunde (-13 %) tras la publicación de sus resultados

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Nueva York, 29 oct (EFE).- Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,41 % mientras que Alphabet, la matriz de Google, se hundía un 13 % tras publicar ayer sus últimos resultados.

Por EFE
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A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba 214 puntos, hasta los 52.260; el selectivo S&P 500 restaba un 0,55 %, hasta 7.701 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,77 %, hasta las 26.080 unidades.

Alphabet perdía un 13,18 % tras publicar sus resultados al cierre de la sesión del miércoles, que no cumplieron con las expectativas de los inversores.

El gigante tecnológico divulgó un beneficio neto acumulado de 200.855 millones de dólares en los nueve meses del ejercicio, un 105 % más interanual, y unos ingresos acumulados de 357.269 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un 23 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado.

Sin embargo, los inversores penalizan el aumento del 114 % interanual de la inversión de capital en el tercer trimestre, hasta los 51.400 millones de dólares, en un contexto de preocupación por el coste de la expansión de la inteligencia artificial (IA), según los analistas.

Otras empresas del sector tecnológico también arrancaron con pérdidas: Marvell Technology restaba un 11,90 %, Intel un 3,5 %, Broadcom un 2,9 %, Micron un 2,8 % y AMD, un 1,54 %.

Por su parte, los títulos de Caterpillar, que presentó sus últimas cuentas antes de la apertura de Wall Street, caían un 9,14 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 7,3 puntos básicos, hasta el 4,972 %, y el del título a 30 años restaba 5,4 puntos básicos, hasta el 5,307 %.

La Reserva Federal (Fed) anunció ayer su decisión de mantener los tipos de interés en la horquilla 3,75 % a 4 % y la Oficina de Análisis Económico (BEA) señaló hoy que la economía estadounidense creció un 0,8 % en julio-septiembre con respecto al segundo trimestre del año.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,36 %, hasta los 4.037 dólares la onza; la plata un 2,28 %, hasta los 52,44 dólares; y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba más de un 2 %, hasta los 100 dólares el barril.

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