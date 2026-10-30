ACNUR pide ayuda para los refugiados de otros países que aún usan Yemen en sus travesías

Según indicó en una rueda de prensa el portavoz de la agencia Matthew Saltmarsh, la crisis humanitaria no sólo se agrava para los 280.000 yemeníes que han huido de sus hogares en los últimos meses por el conflicto, sino para unos 65.000 refugiados y solicitantes de asilo de otros países actualmente en Yemen.

"Miles de personas siguen arriesgándose a realizar peligrosas travesías marítimas desde el Cuerno de África hasta Yemen, donde llegan a un país cuya inseguridad y condiciones humanitarias se deterioran rápidamente", advirtió.

Según Saltmarsh, la situación es especialmente alarmante en el campo de refugiados de Kharaz, de la gobernación (provincia) suroccidental de Lahj, donde viven unos 9.500 refugiados etíopes y somalíes.

El campo se encuentra a pocos kilómetros de zonas donde actualmente se libran combates, y "aunque aún no se ha confirmado ninguna víctima entre los refugiados, los bombardeos en las inmediaciones han perturbado los servicios y provocado restricciones a los desplazamientos", indicó el portavoz.

En los nueve primeros meses de 2026, antes del recrudecimiento de los enfrentamientos en Yemen, el país recibió la llegada por vía marítima de más de 134.000 personas con destino a otros países, detalló.

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Ante la inseguridad y la incertidumbre en Yemen, ha aumentado el número de refugiados que solicitan ayuda a ACNUR para regresar a sus países de origen, y desde agosto la agencia ha organizado tres vuelos entre Adén y la capital somalí, Mogadiscio, con los que han regresado de forma voluntaria más de 600 personas, explicó Saltmarsh.

El portavoz recordó que al mismo tiempo 4.200 personas han cruzado por mar desde Yemen hasta Yibuti y Somalia desde septiembre, huyendo de las hostilidades.

Saltmarsh indicó que ACNUR sólo ha recibido por ahora un 19 % de los 194 millones de dólares necesarios para asistir a Yemen en 2026.