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Mundo
30 de octubre de 2026 - 02:20

Binance cifra en 6.300 millones de dólares el impacto de un ciberataque y bloquea activos

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Pekín, 30 oct (EFE).- La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, informó este viernes de un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, del que asegura haber bloqueado unos 3.000 millones, y suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

Por EFE
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En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

Binance precisó que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales y anunció que publicará un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Asimismo, aseguró que cubrirá todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios, al tiempo que sostuvo que los fondos de sus clientes están seguros.

Como medidas inmediatas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, revocó la autorización de la dirección afectada y solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

La plataforma también anunció que actualizará su prueba de reservas una vez completadas las medidas correctivas, mientras continúa investigando la identidad de los responsables del ataque.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.

El incidente provocó caídas en las principales criptomonedas, con el bitcóin retrocediendo más de un 3 % hasta rondar los 77.400 dólares, mientras que el éter y el BNB también registraron descensos, según el portal especializado CoinDesk.

Las ventas afectaron especialmente a los mercados de futuros, donde las liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzaron los 1.500 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por ese medio.

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