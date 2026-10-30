Brasil luchará contra el negacionismo en la COP31, afirma un ministro de Lula

Así lo afirma Alexandre Padilha, ministro de Salud e histórico aliado de Lula, quien formará parte de la comitiva brasileña que "llevará la fuerza de quienes han derrotado a una extrema derecha que niega el cambio climático".

El político dijo a EFE que la victoria de Lula en las elecciones del pasado domingo contribuye a poner de relieve la reanudación de los esfuerzos a favor de la transición energética, la protección del medio ambiente y la adaptación del sistema sanitario público para hacer frente al cambio climático.

"Brasil continuará posicionándose en defensa de la Organización Mundial de la Salud, combatiendo el negacionismo y las posturas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a debilitar los organismos multilaterales", enfatizó Padilha, quien viajará a Antalya para la COP31.

Durante las agendas de la cumbre, el gobierno brasileño presentará los resultados de las inversiones en adaptación a las crisis climáticas, iniciadas el año pasado tras la COP30 en la ciudad brasileña de Belém.

"Vamos a mostrar nuestro programa de adaptación del sistema de salud en Brasil, incluida la red de protección a las poblaciones más vulnerables y las modificaciones en el patrón de construcción de nuestras unidades sanitarias", destacó.

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En 2025, el ministro brasileño lanzó la iniciativa conocida como Plan de Salud de Belém, que logró la adhesión de 80 países, y ahora pretende impulsar un nuevo documento en favor del "financiamiento verde" para la adaptación climática.

A través de esta financiación orientada, la intención es que cada país profundice sus iniciativas de adaptación y fortalezca sus sistemas sanitarios.

"Hoy tenemos un papel muy importante de cooperación con Colombia, que está estructurando su industria farmacéutica independiente, y con México, que está creando su sistema universal de salud", ejemplificó.

Según datos del Ministerio de Salud, el país ha invertido 2.000 millones de dólares desde 2016 para fortalecer la infraestructura, construir hospitales en áreas vulnerables, invertir en investigación, mejorar los datos de vigilancia, desarrollar herramientas de inteligencia climática, expandir los sistemas de alerta y fortalecer el personal sanitario.