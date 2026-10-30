Budapest presenta la ruta artística y creadora de Gauguin, desde París a Tahití

Bajo el título 'Bonjour Monsieur Gauguin. Los círculos de los postimpresionistas y simbolistas' la muestra recorre en 15 capítulos las diferentes etapas de la obra del pintor, presentando quién le influyó y qué pintores bebieron luego de su arte.

Estas unidades representan desde sus fuentes y maestros, como los franceses Camille Pisarro, Paul Cézanne, Émile Bernard, el neerlandés Vincent van Gogh o el arte gráfico japonés, hasta unidades temáticas como 'Bretaña', el 'Bosque del amor', 'Los bañistas', 'Martinica' o su amistad con Van Gogh.

"Me origino en Cézanne, Van Gogh y Bernard, qué imitador tan hábil que soy", cita la muestra al mismo Gauguin, que resumió así las influencias que recibió.

"Es la exposición más grande de Gauguin que jamás se ha presentado en los países de la región, incluyendo Viena", afirmó al presentar la muestra a la prensa László Baán, director del Museo de Bellas Artes.

La exposición reúne 150 obras, entre ellas 80 pinturas, grabados, dibujos y esculturas de Gauguin, que han llegado de 40 colecciones y museos del mundo como el Thyssen-Bornemisza de Madrid, el d'Orsay de París o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

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El tema central de la exposición es presentar todas sus etapas creativas, y cómo evolucionó el arte de Paul Gauguin desde el inicio en París, pasando por los periodos de Pont-Aven, de Martinica y, finalmente de Tahití, explicó la comisaria de la muestra, Judit Geskó.

Geskó llamó la atención sobre que "los paisajes exóticos, los personajes y los mitos que aparecen en sus obras son testigo de un propio mundo artístico personal y simbólico".

Destaca el apartado que reúne las obras de sus últimas etapas creativas, pintadas en Tahití y las Islas Marquesas, donde se instaló en 1891, tras su divorcio, y donde falleció en 1903.

"Soy un salvaje" confesó el mismo Gauguin, que escapó de París y de la civilización en búsqueda de un paraíso que, según sus biógrafos, nunca encontró.

Gauguin se centró en la Polinesia en el análisis de las raíces de la cultura y la religión local, reinterpretándolas dentro de un marco occidental.

En este sentido una de las mujeres eternizadas en 'Dos tahitianas' y vestida en trajes más tradicionales, es, según los organizadores, una "Eva exótica", que contrasta con la segunda, en un vestido de misionera, que refleja la influencia del Occidente.

A pesar de no haber encontrado el paraíso, aquí pintó sus obras más conocidas, en las que eternizó el exotismo de Polinesia.

En esta muestra se exponen varias de las más destacadas, como 'Mujeres tahitianas en la playa' (1891), 'Dos tahitianas' (1899) o 'La Luna y la Tierra' (Hina tefatou, 1893).

A lo largo de la muestra, junto a las obras de Gauguin se presenta también su influencia en el arte posterior, como el austríaco Oskar Kokoschka, la rusa Natalia Goncharova, o el alemán Max Pechstein, así como los húngaros József Rippl-Rónai o Lajos Fülöp.