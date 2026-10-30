ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 09:45

Burnham admite que su primer presupuesto no fue tan 'radical' como hubiera querido

Imagen sin descripción

Londres, 30 oct (EFE).- Andy Burnham admitió este viernes que su primer presupuesto como jefe del Gobierno británico no ha sido tan 'radical' o ambicioso como le hubiera gustado, debido a la incertidumbre que afronta el Reino Unido por acontecimientos externos, entre ellos la guerra en Irán, que han incrementado los costes del endeudamiento y reducido el margen de gasto.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al presentar el presupuesto el pasado miércoles en el Parlamento, el titular de Economía, John Healey, dijo que el país deberá pagar unos intereses de la deuda -estimada en el 94 % del PIB británico- de 15.000 millones de libras (17.850 millones de euros) para 2029/30.

Anunció además una serie de medidas de coste relativamente bajo, como un pago de 100 libras (119 millones de euros) para los hogares, destinado a hacer frente a las facturas energéticas este invierno y que se financiará en forma de descuento sobre el 'council tax' o tasa municipal que paga cada vivienda.

Burnham ha recibido críticas por no tomar medidas más valientes en diversos ámbitos, como el gasto en defensa, los recortes en las prestaciones sociales o ayudas a los jóvenes graduados que se endeudan para poder pagar las matrículas universitarias.

Llegó al gobierno el pasado julio con una sensibilidad supuestamente más progresista que la de su predecesor Keir Starmer y con mensajes de que quería acabar con "cuatro décadas de neoliberalismo" y dar "espacio para respirar" a las clases trabajadoras. Por ello, las expectativas depositadas en estos primeros presupuestos eran altas.

"El margen de maniobra no fue el que yo habría deseado", reconoció el primer ministro en declaraciones hoy a la cadena ITV, pero defendió que de alguna manera fue radical, un "paso bastante significativo", al decidir pagar 100 libras a 20 millones de hogares en Inglaterra.

Con todo, manifestó su intención de impulsar cambios en el sistema de prestaciones sociales, de enorme coste para las arcas públicas, a fin de que los jóvenes no tengan que recurrir a esos subsidios.

"No quiero ver a nadie de veintitantos años dependiendo de las ayudas sociales. No me parece una buena situación, a menos que la persona no pueda trabajar debido a una discapacidad o a cualquier otro motivo", puntualizó.

Para el año financiero 2025/2026, el gasto anual estimado en prestaciones sociales y bienestar en el Reino Unido asciende a 333.700 millones de libras (397.103 millones de euros), lo que supone entre el 10 % y el 11 % del PIB del país.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
04
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar