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Mundo
30 de octubre de 2026 - 11:40

Canadá y la UE abren su cumbre decididos a construir una relación sin precedentes

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Montreal (Canadá), 30 oct (EFE).- Canadá y la Unión Europea (UE) abrieron este viernes formalmente su cumbre de Montreal con el objetivo de construir una relación sin precedentes entre el bloque comunitario y el país norteamericano, que sus dirigentes presentaron como una vía para reforzar su soberanía y resiliencia ante las crisis internacionales.

Por EFE
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El primer ministro canadiense, Mark Carney, y los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, iniciaron las reuniones de la cumbre reivindicando la denominada "Alianza para el Futuro", que debe establecer el marco de la nueva relación bilateral.

Costa aseguró que el objetivo es crear "la asociación más estrecha, más profunda y más sólida jamás establecida entre la Unión Europea y un país no europeo".

"Canadá es, con diferencia, el más europeo de los países no europeos", añadió el presidente del Consejo Europeo, que destacó que la nueva alianza pretende fortalecer las economías de ambas partes, generar oportunidades para ciudadanos y empresas y reforzar conjuntamente el multilateralismo y el derecho internacional.

Von der Leyen insistió, por su parte, en que el objetivo europeo es que Canadá se sitúe "lo más cerca posible de la Unión Europea".

"Sabemos que Canadá no puede ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero nuestro objetivo es mantener una relación lo más estrecha posible", declaró.

Las palabras de la presidenta de la Comisión mantienen la esencia de su propuesta para que Canadá se convierta en una suerte de miembro asociado de la UE, una denominación que ha encontrado objeciones entre algunos Estados miembros y que Von der Leyen no utilizó este viernes durante la apertura.

Carney destacó que el acercamiento tendrá efectos concretos para los canadienses en forma de mayor competencia, más opciones y oportunidades para jóvenes, investigadores y empresas, y situó la nueva relación en términos de soberanía, resiliencia y capacidad de afrontar conjuntamente las crisis.

El primer ministro canadiense enumeró entre los ámbitos prioritarios de colaboración la inteligencia artificial, el espacio, los minerales críticos, la prevención de incendios, la sostenibilidad y la supercomputación.

La agenda oficial de la cumbre contempla también profundizar la cooperación en comercio, cadenas de suministro, defensa, seguridad, investigación, educación y movilidad, dentro de una Alianza para el Futuro que ambas partes quieren convertir en el nuevo marco de su relación.

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