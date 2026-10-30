Candidato demócrata aventaja a republicano en distrito clave de Colorado, según proyección

Las proyecciones divulgadas esta semana apuntan a una ventaja de Rutinel, de origen dominicano, frente a Evans, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La plataforma independiente de pronósticos electorales Polling Forecast estima un respaldo del 51,7 % para Rutinel frente al 48,3 % de Evans, mientras que para Decision Desk HQ la ventaja del demócrata es de seis puntos.

Poliwave, otra plataforma de pronósticos electorales, basada en modelos estadísticos, calcula una diferencia de 7,8 puntos, con un 53,9 % para Rutinel y un 46,1 % para Evans.

La semana pasada el centro de análisis político de la Universidad de Virginia, Sabato's Crystal Ball, modificó su clasificación de la contienda de "resultado incierto" a "inclinándose" a los demócratas, mientras que el Cook Political Report mantiene el Distrito 8 entre los más competitivos del país.

Como contrapartida, el sondeo público más reciente, el realizado en septiembre por McLaughlin & Associates para una organización conservadora, situó a Evans (48 %) por delante de Rutinel (46 %), una diferencia dentro del margen de error.

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La disputa adquiere relevancia nacional porque ambos partidos buscan controlar la Cámara de Representantes en las elecciones del martes, cuando estarán en juego sus 435 escaños.

El distrito, creado tras el censo de 2020, comprende sectores de los condados de Adams, Weld y Larimer, y tiene una población hispana cercana al 40 %.

En 2022, la demócrata Yadira Caraveo ganó el escaño por menos de un punto porcentual frente a la republicana Barbara Kirkmeyer. Dos años después, Evans derrotó a Caraveo por apenas 2.449 votos, también por menos de un punto.

La semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que enviará observadores federales a los centros de votación del ¡condado Adams (de tendencia demócrata y con un 45 % de hispanos) durante los comicios, como también sucederá en condados de Florida, Minesota, Texas y Washington.

El DOJ explicó que los veedores no interferirán con la votación y que el condado Adams está sujeto a disposiciones federales para verificar que los votantes hispanohablantes reciban ayuda. En ese condado, el 30 % de los habitantes habla español.

"Todo votante merece emitir su sufragio de manera libre, segura y sin intimidación", indicó Rutinel en una entrevista previa con EFE.