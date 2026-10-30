ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 15:20

Candidato demócrata aventaja a republicano en distrito clave de Colorado, según proyección

Imagen sin descripción

Denver (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Nuevas proyecciones electorales nacionales revelan que los votantes en el octavo distrito de Colorado, considerado clave para el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos en las elecciones del próximo martes, se estarían inclinando por el demócrata Manny Rutinel sobre el actual congresista republicano Gabe Evans.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las proyecciones divulgadas esta semana apuntan a una ventaja de Rutinel, de origen dominicano, frente a Evans, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La plataforma independiente de pronósticos electorales Polling Forecast estima un respaldo del 51,7 % para Rutinel frente al 48,3 % de Evans, mientras que para Decision Desk HQ la ventaja del demócrata es de seis puntos.

Poliwave, otra plataforma de pronósticos electorales, basada en modelos estadísticos, calcula una diferencia de 7,8 puntos, con un 53,9 % para Rutinel y un 46,1 % para Evans.

La semana pasada el centro de análisis político de la Universidad de Virginia, Sabato's Crystal Ball, modificó su clasificación de la contienda de "resultado incierto" a "inclinándose" a los demócratas, mientras que el Cook Political Report mantiene el Distrito 8 entre los más competitivos del país.

Como contrapartida, el sondeo público más reciente, el realizado en septiembre por McLaughlin & Associates para una organización conservadora, situó a Evans (48 %) por delante de Rutinel (46 %), una diferencia dentro del margen de error.

La disputa adquiere relevancia nacional porque ambos partidos buscan controlar la Cámara de Representantes en las elecciones del martes, cuando estarán en juego sus 435 escaños.

El distrito, creado tras el censo de 2020, comprende sectores de los condados de Adams, Weld y Larimer, y tiene una población hispana cercana al 40 %.

En 2022, la demócrata Yadira Caraveo ganó el escaño por menos de un punto porcentual frente a la republicana Barbara Kirkmeyer. Dos años después, Evans derrotó a Caraveo por apenas 2.449 votos, también por menos de un punto.

La semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que enviará observadores federales a los centros de votación del ¡condado Adams (de tendencia demócrata y con un 45 % de hispanos) durante los comicios, como también sucederá en condados de Florida, Minesota, Texas y Washington.

El DOJ explicó que los veedores no interferirán con la votación y que el condado Adams está sujeto a disposiciones federales para verificar que los votantes hispanohablantes reciban ayuda. En ese condado, el 30 % de los habitantes habla español.

"Todo votante merece emitir su sufragio de manera libre, segura y sin intimidación", indicó Rutinel en una entrevista previa con EFE.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más

Te puede interesar