Capturan a un hombre tras advertir el FBI sobre amenazas de posibles atentados en Honduras

La Secretaría de Seguridad de Honduras dijo en sus redes sociales que "de acuerdo con las alertas recibidas, un individuo habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias, señalando además posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional".

La misma fuente señaló que "ante la naturaleza y gravedad de estas amenazas, los equipos especializados desarrollaron diligencias de investigación, logrando identificar y requerir al ciudadano señalado, quien será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas".

La Secretaría de Seguridad no precisó más detalles de la operación ni la identidad del detenido.

La misma institución destacó la importancia de la cooperación internacional y la articulación operativa con el Ministerio Público (Fiscalía) para prevenir amenazas contra la seguridad nacional, proteger la infraestructura estratégica y responder oportunamente ante posibles riesgos asociados a actos de terrorismo.

La denuncia de posibles atentados trasciende después de que el Parlamento hondureño aprobó en los últimos días la imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua, para líderes de pandillas y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño.