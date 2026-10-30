Carlos III asegura en Guyana que el valor de la naturaleza "no tiene precio"

El monarca acudió en Georgetown a la segunda conferencia de la Alianza Global por la Biodiversidad, que ya cuenta con 147 miembros tras unirse oficialmente en esta jornada Reino Unido, Colombia, Panamá, India, Francia y Ruanda.

Carlos III felicitó a Guyana por esta iniciativa y recordó que él participó en el nacimiento del Plan de Desarrollo Bajo en Carbono a través de su proyecto sobre las selvas tropicales y, posteriormente, del Movimiento Internacional por la Sostenibilidad.

"Solo espero que pueda replicarse con éxito en otras partes del mundo para poder hacer frente a las enormes amenazas existenciales a las que nos enfrentamos", subrayó.

El rey insistió en que si no se rescata la naturaleza y se restauran los niveles de biodiversidad, se estará "ignorando un llamado urgente a adoptar un enfoque agroforestal y mixto para preservar el clima".

Al respecto, Carlos III lamentó que la deforestación está comprometiendo gravemente "nuestro futuro, el de los demás y nuestra propia salud" y expresó su esperanza de que se logre "el equilibrio entre el desarrollo, la conservación y la regeneración de la naturaleza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aquí en Guyana cuentan con un ejemplo magnífico de un tesoro verdaderamente especial de especies naturales. Han logrado conservar un porcentaje enorme de sus bosques. Es un logro increíble que, sin duda, merece ser reconocido", afirmó.

En la conferencia, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, instó a cada uno de los países miembros de la Alianza Global por la Biodiversidad a desarrollar un proyecto listo para recibir inversiones, antes de la reunión del próximo año.

Varias organizaciones filantrópicas han anunciado una contribución de 12,5 millones de dólares destinada a apoyar la conservación de los bosques de Guyana situados en el corredor Acarai-Corentyne, informaron las autoridades guyanesas durante el encuentro.

Ali, quien mantuvo una reunión formal el jueves con Carlos III, destacó en redes sociales que esta "visita histórica celebra la amistad duradera" y fortalece los lazos entre Reino Unido y Guyana, que se independizó en 1966.

Según The King's Foundation, desde hace más de 25 años el monarca mantiene un estrecho vínculo con Guyana, apoyando la conservación de la selva tropical y el desarrollo sostenible, en el marco de una Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono.

En colaboración con el Gobierno guyanés y las comunidades indígenas, la Fundación está desarrollando proyectos para promover la urbanización sostenible en Georgetown y en todo el país.

La agenda de Carlos III de esta jornada incluye también reuniones con representantes del sector comercial británico, veteranos de guerra y líderes indígenas electos del Consejo Nacional de Toshaos.