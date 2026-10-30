Cerca de 50 trabajadores afectados por fuga amoniaco en una planta de pollos en Paraguay

Un total de 30 trabajadores de la empresa Pollpar S.A., donde ocurrió la fuga, fueron atendidos en el Hospital Central del IPS de Asunción, la capital del país, y otros 18 recibieron atención médica en la Clínica Yrendague de Mariano Roque Alonso, indicaron a EFE fuentes del IPS.

En una conferencia de prensa, la directora médica del Hospital Central del IPS, Cristina Ghezzi, afirmó que 26 personas recibieron el alta médica durante esta madrugada y que cuatro mujeres continúan "bajo observación" con asistencia de oxígeno.

Las cuatro pacientes internadas presentaron "dificultad respiratoria", afonía, dolor de garganta, náuseas, cefalea, entre otros síntomas, detalló.

Ghezzi destacó que de los 30 pacientes que ingresaron al Hospital Central, 21 eran mujeres y 9 hombres, todos adultos jóvenes de entre 18 a 40 años de edad.

La directora aseguró que "ninguno presentó lesiones en la piel", sino síntomas respiratorios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los 18 trabajadores atendidos en la Clínica Yrendague también recibieron el alta, según las fuentes del IPS consultadas por EFE.

En un primer reporte emitido el jueves, el IPS dijo que asistió hasta entonces a al menos 11 personas.

El accidente ocurrió en una planta de pollos de Pollpar S.A., cuyo personal de Salud y Seguridad Ocupacional identificó "una pérdida leve en una válvula de amoniaco ubicada en un sector externo a producción", lo que llevó a activar los protocolos de emergencia y evacuar a quienes se encontraban en el área, refirió la empresa el jueves en un comunicado.

La empresa dijo que la zona afectada fue restringida "hasta completar las verificaciones técnicas y de seguridad", y anunció que se analizará lo ocurrido "para reforzar las medidas preventivas".

Otros incidentes similares han sido reportados en años pasados, entre ellos uno ocurrido en febrero de 2024, cuando la explosión de un tanque de amoniaco en una fábrica de embutidos de la empresa Ochsi causó la muerte de cuatro trabajadores y dejó a cerca de cuarenta afectados por la inhalación del gas.