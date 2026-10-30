Chevron gana 24.206 millones de dólares entre enero y septiembre, un 154 % más

Según anunció la compañía este viernes, entre enero y septiembre los ingresos totales del grupo ascendieron a 179.992 millones de dólares, un 29 % más que un año antes.

Por lo que respecta al tercer trimestre del ejercicio, al que más atención le presta Wall Street, el resultado neto de Chevron arrojó un beneficio de 9.924 millones de dólares, un 177 % más con respecto al mismo periodo de 2025.

"Hemos logrado un sólido desempeño operativo y una ejecución disciplinada, al tiempo que continuamos invirtiendo para aumentar el suministro de energía", señaló Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron.

En Venezuela, las empresas conjuntas de Chevron prevén invertir 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, con el objetivo de impulsar un crecimiento de la producción a largo plazo, de bajo costo y alta rentabilidad.

Además, en Estados Unidos, la compañía suscribió acuerdos para reducir en aproximadamente un 50 % los costos de la infraestructura en la formación Bakken, lo que refuerza la competitividad de dicho activo.

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"A partir de los resultados obtenidos este trimestre, nos enfocamos en suministrar la energía confiable que el mundo necesita hoy, mientras preparamos a Chevron para el futuro", concluyó Wirth.

Los resultados de Chevron superaron las expectativas de los inversores y las acciones de Chevron subían casi un 1,38 % en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura de Wall Street.