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Mundo
30 de octubre de 2026 - 02:50

China cifra en casi ocho millones los sancionados por campaña anticorrupción desde 2012

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Pekín, 30 oct (EFE).- China ha sancionado a casi ocho millones de personas desde el inicio de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en 2012, entre ellas 963 altos cargos, según el balance divulgado este viernes dentro de las conclusiones del quinto pleno del Partido Comunista (PCCh) celebrado esta semana.

Por EFE
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El subsecretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, principal órgano anticorrupción del PCCh, Zhang Fuhai, precisó en una rueda de prensa que las autoridades han abierto 8,1 millones de expedientes y sancionado a 7,92 millones de personas desde el XVIII Congreso del Partido, celebrado en noviembre de 2012, cuando Xi asumió el liderazgo de la formación.

Las cifras incluyen sanciones por distintas infracciones disciplinarias, que no equivalen necesariamente a condenas judiciales por delitos de corrupción.

Zhang reconoció que la lucha anticorrupción sigue afrontando una situación "grave y compleja" y que persisten dificultades para eliminar las condiciones que favorecen estas prácticas.

El responsable explicó que las nuevas directrices del Partido prevén intensificar las investigaciones sobre la connivencia entre funcionarios y empresarios, la corrupción en sectores donde se concentran poder, fondos y recursos, así como las modalidades de corrupción encubierta.

También anunció un refuerzo de los mecanismos de supervisión sobre el ejercicio del poder y de la coordinación entre los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de las normas internas.

Desde su llegada al poder, Xi ha convertido la lucha anticorrupción en uno de los ejes de su mandato, con investigaciones que han alcanzado tanto a funcionarios de menor rango como a dirigentes de la cúpula política y militar, en una campaña que, según analistas, también le ha servido para apartar a posibles rivales y consolidar su control sobre el Partido.

En un discurso pronunciado en enero y publicado este mes por la revista Qiushi, órgano teórico del PCCh, Xi advirtió de que algunas directrices del Partido "no se aplican o se aplican de forma incorrecta" y denunció a funcionarios que "en la práctica acatan las órdenes solo en apariencia y siguen actuando a su manera".

La magnitud de la campaña también se refleja en los datos más recientes, divulgados el martes, según los cuales los organismos disciplinarios sancionaron a 680.000 personas entre enero y septiembre de este año, incluidos 105 altos cargos de rango provincial o ministerial y superior.

La comparecencia se celebró un día después de que el Comité Central concluyera su quinto pleno con la ratificación de la expulsión de 33 dirigentes civiles y militares, el ascenso del general Zhang Shengmin al Politburó y la aprobación de una resolución para endurecer la disciplina interna del PCCh.

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