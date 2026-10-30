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Mundo
30 de octubre de 2026 - 05:35

China realiza nuevas patrullas militares cerca de un atolón disputado con Filipinas

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Pekín, 30 oct (EFE).- El Ejército chino anunció este viernes nuevas patrullas navales y aéreas de preparación para el combate en torno al atolón de Scarborough, disputado con Filipinas en el mar de China Meridional, que presentó como una respuesta a las supuestas "provocaciones" de Manila.

Por EFE
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El Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) indicó hoy en un comunicado que desplegó fuerzas navales y aéreas en las aguas y el espacio aéreo del atolón, conocido en China como Huangyan Dao y en Filipinas como Bajo de Masinloc, así como en sus alrededores.

Según el mando militar, estas operaciones constituyen una "contramedida necesaria" frente a las actuaciones filipinas que Pekín considera violaciones de sus derechos, aunque el comunicado no precisó qué incidentes concretos motivaron el despliegue.

El Ejército chino aseguró asimismo que durante octubre ha intensificado las patrullas y la vigilancia en torno al enclave para reforzar el control de las aguas y el espacio aéreo y responder a lo que calificó de "violaciones de derechos y provocaciones".

Las fuerzas chinas ya realizaron operaciones similares en septiembre, cuando desplegaron distintos tipos de cazas de combate y bombarderos en las inmediaciones del atolón, después de llevar a cabo ejercicios conjuntos navales y aéreos en la misma zona.

Scarborough, situado al oeste de la isla filipina de Luzón, es uno de los principales focos de tensión entre Pekín y Manila desde que China asumiera su control efectivo en 2012, aunque Filipinas sigue reivindicando su soberanía.

Manila sostiene que el atolón se encuentra dentro de su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, una franja en la que el derecho internacional reconoce derechos sobre la explotación de los recursos, mientras que Pekín considera el enclave parte de su territorio.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha estrechado la alianza militar con Estados Unidos y adoptado una postura más firme frente a las reclamaciones territoriales chinas.

China reivindica la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reclamaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, en una región estratégica que alberga importantes caladeros y posibles yacimientos de hidrocarburos y por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial.

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