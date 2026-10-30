China realiza patrullas en zonas disputadas con Filipinas en el mar de China Meridional

La Guardia Costera China (CCG) realizó "patrullas de aplicación de la ley" en el mar territorial y áreas circundantes del atolón Scarborough - conocido en China como Huangyan Dao y en Filipinas como Bajo de Masinloc - en lo que calificó, en un comunicado, de "una contramedida necesaria en respuesta a los actos de violación de derechos y las provocaciones de Filipinas".

El organismo también indicó que desde octubre ha reforzado las patrullas en el atolón, y ha identificado a los buques que "realizan actividades ilegales de violación de derechos".

Asimismo, la cadena estatal CCTV informó hoy de que una flotilla de la Guardia Costera china realizó recientemente un "entrenamiento integral de aplicación de la ley marítima" en aguas próximas a los arrecifes Second Thomas y Sabina (conocidos como Ren'ai Jiao y Xianbin Jiao en China).

La flotilla, compuesta por tres buques, practicó labores de reconocimiento, seguimiento y vigilancia y control de la navegación, centrándose en escenarios en los que buques extranjeros entren ilegalmente en las aguas de sendos arrecifes.

El entrenamiento incluyó también la recopilación de pruebas con equipos electroópticos, prácticas con cañones de agua y operaciones con drones.

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En uno de los escenarios simulados, un buque pesquero extranjero entró en las aguas de ambos arrecifes para pescar ilegalmente, tras lo cual, dos embarcaciones se aproximaron al buque y realizaron una inspección de abordaje.

El agente de la guardia costera, Lin Weicong, afirmó, según el reportaje, que el entrenamiento mejoró la preparación para responder a las infracciones de partes extranjeras y reforzó la coordinación táctica de la flotilla y sus capacidades de operaciones marítimas conjuntas.

Paralelamente, el Ejército chino anunció este viernes nuevas patrullas navales y aéreas de preparación para el combate en torno al atolón de Scarborough.

Las fuerzas chinas ya realizaron operaciones similares en septiembre, cuando desplegaron distintos tipos de cazas de combate y bombarderos en las inmediaciones del atolón, después de llevar a cabo ejercicios conjuntos navales y aéreos en la misma zona.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca de un 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Las tensiones entre China y Filipinas se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha reforzado su alianza militar con EE.UU. y adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.